Bilmediğiniz yerden almayın: Ekmekten fare kuyruğu çıktı!
Bilmediğiniz yerden almayın: Ekmekten fare kuyruğu çıktı!

Alican Öztekin
Giriş Tarihi:
Bilmediğiniz yerden almayın: Ekmekten fare kuyruğu çıktı!

İstanbul’da bir vatandaşın satın aldığı ekmeğin içinden fare kuyruğu çıktığı iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sabah saatlerinde paylaşılan fotoğraflarla birlikte olay kısa sürede gündeme oturdu.

İstanbul’da bir vatandaşın satın aldığı ekmeğin içinden fare kuyruğu çıktığı iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sabah saatlerinde paylaşılan fotoğraflarla birlikte olay kısa sürede gündeme oturdu.

İddiaya göre, mahalle arasındaki küçük bir fırından alınan ekmeği eve getiren vatandaş, ekmeği bölünce iç kısmından ince bir kuyruk parçasıyla karşılaştı. Şoke olan kişi, durumu hemen kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımın ardından birçok kullanıcı, özellikle denetimsiz ve hijyen koşulları belirsiz yerlerden alışveriş yapılmaması gerektiğini belirterek “Bilmediğiniz yerden almayın” uyarısını yineledi. Konu kısa sürede tartışma yarattı; sosyal medya kullanıcıları, gıda güvenliğinin önemine dikkat çekti.

 

Olayın fırında nasıl gerçekleştiği bilinmezken, vatandaşlar benzer durumların tekrar yaşanmaması için işletmelerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Hijyen konusunda duyarlılığın artması gerektiğini vurgulayan kullanıcılar, “Ucuz diye sağlıktan olmayın” mesajını öne çıkardı.

