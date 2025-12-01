Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu: Maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenecek?

  • İSTANBUL
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, ligin zirvesini doğrudan etkileyecek dev derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda lider Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar 32 puanla 1 puan önde girdiği haftada yenilgisiz Fenerbahçe'yi (31 puan) devirerek koltuğu korumayı amaçlarken, sarı-lacivertliler taraftarı önünde 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek liderliği ele geçirmeye çalışacak. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenecek?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında gözler, bugün saat 20.00'de Kadıköy'deki Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi. Ligin zirve yarışını doğrudan belirleyecek olan bu dev mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 13 müsabakada 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 32 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider girdi. Okan Buruk'un öğrencileri, lider gideceği Kadıköy deplasmanından koltuğunu koruyarak dönmek için mücadele edecek.

Ligde henüz yenilgi yaşamayan Fenerbahçe ise 9 galibiyet, 4 beraberlikle 31 puan elde etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde liderliği almaya çalışacak. Fenerbahçe, 4'ü Avrupa'da olmak üzere oynadığı son 11 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Kadıköy’deki Chobani Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda gerçekleşecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadele, Süper Lig’in 14. haftası kapsamında oynanacak ve geniş kitleler tarafından takip edilecek. Karşılaşmanın beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak olması, futbolseverlerin maçı ekran başında takip edebilmesine imkan sağlayacak.

DEV DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En Nesyri. Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, Sane, Barış Alper, İlkay, Osimhen.

