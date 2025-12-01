Haber Merkezi Giriş Tarihi: Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu: Maç ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenecek?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, ligin zirvesini doğrudan etkileyecek dev derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda lider Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar 32 puanla 1 puan önde girdiği haftada yenilgisiz Fenerbahçe'yi (31 puan) devirerek koltuğu korumayı amaçlarken, sarı-lacivertliler taraftarı önünde 11 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek liderliği ele geçirmeye çalışacak. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenecek?