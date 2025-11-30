İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Hakan Fidan’ın İran ziyaretini böyle paylaştı: Evinize hoş geldiniz
Tahran ziyareti kapsamında sırasıyla mevkidaşı Abbas Erakçı, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir araya gelerek bölgesel güvenlik konularını görüştü. Laricani, ziyarete ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Kendi evinize hoş geldiniz. İran ve Türkiye arasında daha fazla iş birliği umuduyla" ifadelerini kullandı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, çalışma ziyareti için İran'da bulunan Fidan, Laricani ile bir araya geldi.
Görüşmede taraflar, bölgenin önemli güvenlik konularına ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu.
Suriye ve Gazze’deki son gelişmeler ile İsrail'in saldırgan tutumu müzakerenin ana başlıklarını oluşturdu.
İki yetkili, bölgesel krizlerin yönetimi için Ankara ve Tahran arasındaki koordinasyonun önemine değindi.
DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ UMUDUYLA
