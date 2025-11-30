  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Hakan Fidan’ın İran ziyaretini böyle paylaştı: Evinize hoş geldiniz
Gündem

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Hakan Fidan’ın İran ziyaretini böyle paylaştı: Evinize hoş geldiniz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, Hakan Fidan’ın İran ziyaretini böyle paylaştı: Evinize hoş geldiniz

Tahran ziyareti kapsamında sırasıyla mevkidaşı Abbas Erakçı, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son olarak İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile bir araya gelerek bölgesel güvenlik konularını görüştü. Laricani, ziyarete ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, "Kendi evinize hoş geldiniz. İran ve Türkiye arasında daha fazla iş birliği umuduyla" ifadelerini kullandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, çalışma ziyareti için İran'da bulunan Fidan, Laricani ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, bölgenin önemli güvenlik konularına ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu.

Suriye ve Gazze’deki son gelişmeler ile İsrail'in saldırgan tutumu müzakerenin ana başlıklarını oluşturdu.

İki yetkili, bölgesel krizlerin yönetimi için Ankara ve Tahran arasındaki koordinasyonun önemine değindi.

DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ UMUDUYLA

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, ziyarete ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı Türkçe paylaşımında, "Kendi evinize hoş geldiniz. İran ve Türkiye arasında daha fazla iş birliği umuduyla." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Tahran ziyareti kapsamında sırasıyla mevkidaşı Abbas Erakçı, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la görüştü.

Erdoğan sadece bir lider değil bir milletin dirilişi ve şahlanışıdır!
Erdoğan sadece bir lider değil bir milletin dirilişi ve şahlanışıdır!

Gündem

Erdoğan sadece bir lider değil bir milletin dirilişi ve şahlanışıdır!

Sapkınlar gibi giyinen Hürriyet yazarına gözaltı
Sapkınlar gibi giyinen Hürriyet yazarına gözaltı

Gündem

Sapkınlar gibi giyinen Hürriyet yazarına gözaltı

Kızılelma’nın dünyada bir ilki başarması siyaseti de hareketlendirdi: Bu gurur 86 milyonun
Kızılelma’nın dünyada bir ilki başarması siyaseti de hareketlendirdi: Bu gurur 86 milyonun

Gündem

Kızılelma’nın dünyada bir ilki başarması siyaseti de hareketlendirdi: Bu gurur 86 milyonun

Fabrikasında 7 işçi yanarak can vermişti, cezaevinde öldü
Fabrikasında 7 işçi yanarak can vermişti, cezaevinde öldü

Gündem

Fabrikasında 7 işçi yanarak can vermişti, cezaevinde öldü

Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü
Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü

Gündem

Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23