İsrail medyasında Türkiye paniği: KIZILELMA’nın tarihi atışı Tel Aviv’i salladı

Türkiye'nin savunma sanayiindeki çığır açan adımları uluslararası basında şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. İlk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirdiği testte havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırdı. KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füze kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

Bu gelişmenin ardından İsrail medyasında çarpıcı bir analiz kaleme alındı. Maariv gazetesi, "Türk Hava Kuvvetleri tarih yazdı ve tüm dünya şaşkınlıkla izliyor." başlıklı haberinde, "Türkiye semalarında tarih yazıldı; dünya ordularının sadece hayalini kurabildiği bir müdahale/önleme, bir İHA tarafından gerçekleştirildi." denildi.

Haberde kullanılan ifadeler dikkat çekti:

"Türkiye küresel ölçekte bir atılım sergiledi; KIZILELMA hizmete girmeden önce gelişmiş bir havadan havaya füzeyle hedefi başarıyla vurdu ve uluslararası İHA rekabetinde yeni bir çıta belirledi."

"Türkiye, askeri havacılık alanında olağanüstü bir başarı açıkladı; henüz hizmette olmayan Bayraktar KIZILELMA muharip İHA, radar güdümlü bir görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet hızında bir hedefi başarıyla önledi."

"Türklerin bu başarısına paralel olarak Boeing, Avustralya-ABD ortak üretimi MQ-28 Ghost Bat insansız savaş uçağının gelecek ay ilk gerçek mühimmat testini gerçekleştireceğini, bir AIM-120 AMRAAM füzesi ateşleyeceğini duyurdu."

"Bu gelişme önemli olsa da, KIZILELMA'nın şu anda küresel rakiplerinin ne denli önünde olduğunu gösteriyor."

"MQ-28 henüz gerçek bir önleme yapmamışken, Türkiye tam operasyonel bir kabiliyeti şimdiden sergilemiş durumda."

"Bu da KIZILELMA'yı İHA üstünlüğü yarışında kritik bir konuma yerleştiriyor."

"Her ne kadar İHA henüz Türk Hava Kuvvetleri'nin operasyonel filosuna katılmamış olsa da, bu başarı onu gelecek yıllardaki Hava Kuvvetleri dengesini değiştirecek başlıca adaylardan biri hâline getiriyor."

"Önleme, taarruz, otonom uçuş ve savaş uçaklarıyla eşgüdümlü görev icra edebilme yetenekleriyle Türkiye, küresel askeri teknoloji alanında ön sırada yer alma niyetini açıkça ortaya koyuyor."