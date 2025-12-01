3 ülke resmen kâbusu yaşıyor! 900’den fazla kişi öldü

Endonezya'nın Sumatra Adası da sel ve heyelanların ağır etkisi altında. Ülkede 442 kişi yaşamını yitirirken, 402 kişi hakkında hâlâ haber alınamıyor. En çok etkilenen bölgelerde yollar çöktü, iletişim ağları tamamen koptu. Yetkililer, iki yerleşim birimiyle hâlâ temas kurulamadığını açıkladı. Padang kentinde evini kaybeden Afrianti, yaptığı açıklamada yaşadıklarını, "Su bir anda yükseldi. Kaçmak zorunda kaldık. Döndüğümüzde evimiz yoktu. Bir tek duvar kalmıştı, onun yanına çadır kurduk." sözleriyle anlattı. Bölgeye yardımların hızla ulaştırılması için Cakarta'dan iki savaş gemisi gönderilirken, AP ajansı halkın gıda ve temiz suya erişimde ciddi sıkıntı yaşadığını bildirdi. Meureudu'da nesli tükenmekte olan bir Sumatra filinin çamur altında kaldığı da gelen bilgiler arasında.