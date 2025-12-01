  • İSTANBUL
3 ülke resmen kâbusu yaşıyor! 900’den fazla kişi öldü

3 ülke resmen kâbusu yaşıyor! 900’den fazla kişi öldü

Sri Lanka, Endonezya ve Tayland resmen kâbusu yaşıyor. Üç ülkede toplamda 900'den fazla ölü, yüzlerce de kayıp var. İşte detaylar...

Güney Asya'yı vurun aşırı yağışlar, sel ve heyelanları beraberinde getirerek geniş bir coğrafyada büyük yıkıma neden oldu. Sri Lanka, Endonezya ve Tayland'dan peş peşe gelen bilanço rakamları, bölgenin son yıllardaki en ağır afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, yaşananları "iklim krizinin şiddetlendirdiği ekstrem hava olaylarının en dramatik örneklerinden biri" olarak yorumluyor.

Sri Lanka, Ditwah Kasırgası'nın getirdiği yoğun yağışların ve ardı ardına meydana gelen heyelanların etkisiyle büyük bir felaket yaşıyor. Ülkede can kaybı 334'e yükselirken, bu tablonun 2004 tsunamisinden bu yana görülen en büyük doğal afet olduğu ifade ediliyor. Başkent Colombo'nun alçak kesimleri tamamen su altında kalırken, 148 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, olağanüstü hal ilan ederek, "Tarihimizin en büyük ve en zorlu doğa felaketiyle karşı karşıyayız." dedi.

Endonezya'nın Sumatra Adası da sel ve heyelanların ağır etkisi altında. Ülkede 442 kişi yaşamını yitirirken, 402 kişi hakkında hâlâ haber alınamıyor. En çok etkilenen bölgelerde yollar çöktü, iletişim ağları tamamen koptu. Yetkililer, iki yerleşim birimiyle hâlâ temas kurulamadığını açıkladı. Padang kentinde evini kaybeden Afrianti, yaptığı açıklamada yaşadıklarını, "Su bir anda yükseldi. Kaçmak zorunda kaldık. Döndüğümüzde evimiz yoktu. Bir tek duvar kalmıştı, onun yanına çadır kurduk." sözleriyle anlattı. Bölgeye yardımların hızla ulaştırılması için Cakarta'dan iki savaş gemisi gönderilirken, AP ajansı halkın gıda ve temiz suya erişimde ciddi sıkıntı yaşadığını bildirdi. Meureudu'da nesli tükenmekte olan bir Sumatra filinin çamur altında kaldığı da gelen bilgiler arasında.

Tayland'da ise son on yılın en şiddetli sellerinden biri kaydedildi. Ülkede 162 kişi hayatını kaybetti. Hükümet, yakınlarını kaybedenlere tazminat ödeneceğini duyurdu ancak afet yönetimine ilişkin tepkiler giderek büyüyor.

Bilim insanlarına göre, her yıl haziran–eylül döneminde etkili olan muson yağmurları bu kez tropikal fırtınaların da etkisiyle olağanüstü bir güç kazandı. Yağışların şiddetindeki artış; güçlü rüzgârları, ani selleri ve geniş çaplı heyelanları tetikledi. Ditwah Kasırgası'nın Sri Lanka'nın ardından Hindistan'ın güney kıyılarına doğru ilerlemeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

