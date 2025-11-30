252 bin Türk'ü katlettiler! İznik ayininde gürültü çok, Çanakkale ayininde ses seda yok!
Papa 14. Leo’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye’yi ziyareti ve İznik’te düzenlenen ayini Türkiye’nin aleyhine vahim bir durum gibi göstermeye çalışanların iki yüzlülükleri bitmiyor. Kimileri Papa’nın Türkiye’yi Hıristiyanlaştırdığını kimileri Türkiye’nin bağımsızlığının tehlikeye düştüğünü ileri sürerken aynı çevrelerin her yıl Çanakkale’de yüzbinlerce Müslüman Türk’ü katleden Anzakların ayinlerini yere göğe sığdıramaması sosyal medyada da tepki çekti.
Sosyal medya platformu X’ten yapılan paylaşımlardan birinde bu konuya dikkat çekilerek şöyle tepki gösterildi: “Papa Türkiye'ye gelip İznik'te ayin yapmış diye kafa ütüleyenlelerden hiçbirinin 252 bin Türk öldüren Anzakların her sene İngiliz bayrağıyla Çanakkale'de kol hareketi çekip, dilli-milli ayinler yapmasına tepki gösterdiğini görmedik. Neden ki?”