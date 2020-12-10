Porto Olympiakos'u geçerek tur atladı
Porto deplasmanda Yunan temsilcisi Olympiakos'u 2-0'la geçerek adını son 16'ya yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde Olympiakos'a konuk olan Porto, 90 dakikanın sonunda 0-2'lik galibiyetle sahadan ayrılarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmayı başardı.
Karşılaşmanın golleri 10. dakikada Otavio (pen.) ve 77. dakikada Mateus Uribe'nin ayağından geldi.
Dakikalar 79'u gösterirken Olympiakos'ta Ruben Semedo, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını sahada 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen konuk ekip Porto 13 puanla 2. sıraya yerleşirken, ev sahibi Olympiakos ise 3 puanla kendisine 3. sırada yer bularak UEFA Avrupa Ligi biletini cebine koydu.