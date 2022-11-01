Porto-Atletico Madrid maçı ne zaman CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Porto ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Peki, Porto-Atletico Madrid maçı saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Porto sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Peki, maç ne zaman?
Porto-Atletico Madrid maçı ne zaman CANLI İZLE
Porto bu akşam Atletico Madrid'i konuk edecek. Mücadele Türkiye saatiyle 20.45’te başlayacak. Maç Exxen, CBC Spor ve Tv 8,5’dan naklen yayımlanacak.
Porto-Atletico Madrid muhtemel 11’ler:
Porto: Costa; Aquino, Cardoso, Marcano, Sanusi; Otavio, Costa, Eustaquio; Evanilson, Taremi, Galeno
Atletico Madrid: Oblak; Savic, Gimenez, Reinildo; Molina, De Paul, Kondogbia, Witsel, Carrasco; Griezmann, Felix