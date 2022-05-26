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Spor Portekizlileri Kadıköy'e taşımaya başladı bile...
Spor

Portekizlileri Kadıköy'e taşımaya başladı bile...

Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Jorge Jesus'un yönetime raporunu verdiği ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının, Benfica'da forma giyen vatandaşı Joao Mario'nun transferini istediği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 12:15:00 -
Portekizlileri Kadıköy'e taşımaya başladı bile...

Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen Jorge Jesus'un yönetime raporunu verdiği ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının, Benfica'da forma giyen Joao Mario'nun transferini istediği ifade edildi. 

Süper Lig'i şampiyon Trabzonspor'un ardından 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön elemesi biletini kapmıştı.

Teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus ismi ön plana çıkmış durumda.

Tecrübeli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Jorge Jesus'un sarı-lacivertli takımı uzun süredir izlediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Jesus'un sarı-lacivertli takımı birkaç aydır takip ettiğini ifade etmişti.

Fenerbahçe'nin maçlarını takip eden Jorge Jesus'un takımın eksik yanlarını rapor olarak kulübe ilettiği belirtildi.

Bilindiği üzere Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu transfer döneminde 4-5 takviye yapacaklarını ifade etmişti.

Jorge Jesus'un sarı-lacivertli kulüpten talep ettiği isim belli oldu.

Tecrübeli teknik adamın Benfica forması giyen Joao Mario'yu istediği belirtildi.

Jorge Jesus'un gelecek sezon Crespo-Zajc ve Joao Mario orta sahasını düşündüğü ifade edildi. Portekiz basınının iddiasına göre teknik direktör Roger Schmidt'i teknik direktörlük görevine getiren Benfica'da Joao Mario'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Tecrübeli orta saha geçtiğimiz sezon Benfica'da 45 karşılaşmaya çıktı.

Portekizli yıldız bu maçlarda 4 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.

Joao Mario'nun Benfica ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak belirtiliyor.

 

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