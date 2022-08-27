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Spor Portekizli yıldız geldiği gibi gidecek!
Spor

Portekizli yıldız geldiği gibi gidecek!

Sarı-lacivertli ekipte yabancı sayısı 18'e düşerken bir de yabancı santrfor takviyesi planlanıyor. Fenerbahçe bu nedenle 5 yabancı futbolcu daha göndermek zorundayken, Bruma ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 14:26:00 -
Portekizli yıldız geldiği gibi gidecek!

Sarı-lacivertli ekipte yabancı sayısı 18'e düşerken bir de yabancı santrfor takviyesi planlanıyor. Fenerbahçe bu nedenle 5 yabancı futbolcu daha göndermek zorundayken, Bruma ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 

Samatta, Tisserand, Max Meyer derken Fenerbahçe, dün sabah saatlerinde Steven Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini resmen duyurdu. Oyuncunun Alanyaspor ile temas kurduğu, eski takımına dönme olasılığının hayli yüksek olduğu öğrenildi. Bu ayrılık ile sarı-lacivertli takımda yabancı sayısı 18'e düştü. Fenerbahçe transfer döneminin sonuna kadar bir santrfor daha almayı planlıyor. Böylece yabancı sayısı yine 19 olacak. O nedenle 5 yabancı daha göndermek zorunda.

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ASpor'a göre; Fenerbahçe'de Berisha, Pelkas ve Novak'ın gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Attila Szalai'ye Zenit ile West Ham'dan gelen ve bonuslarla 17 milyon Euro'yu bulan tekliflerin değerlendirilmesi halinde dahi bir kişi eksik kalıyor. Sabah'ın haberine göre bunun için sezon başında PSV Eindhoven'dan kiralanmasına rağmen ön plandaki futbolcu Bruma... Portekizli futbolcu, 5 resmi karşılaşmada 192 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

Szalai'nin ayrılması durumunda kadroya bir Türk stoper katmak isteyen sarı-lacivertlilerin listesindeki ilk isim Kaan Ayhan.

 

 


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