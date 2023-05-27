Portekiz'de şampiyon Benfica
Portekiz Ligi son hafta maçında sahasında Santa Clara'yı 3-0'lık skorla yenen Benfica, en yakın rakibi Porto'nun iki puan önünde yer alarak 4 yıl aradan sonra şampiyon oldu.
Portekiz Ligi son hafta maçında Benfica, sahasında Santa Clara ile kozlarını paylaştı. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak şampiyon oldu.
İlk yarıda işi bitirdiler
Benfica'ya şampiyonluğu getiren golleri 7. dakikada Gonçalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada Grimaldo kaydetti.
Porto ikinci oldu
Haftayı Benfica'nın 2 puan gerisinde tamamlayan Porto, sahasında Guimaraes'i 3-0 yenmesine rağmen sezonu 2. sırada tamamladı.
38. şampiyonluk
Bu sezonu 87 puanla şampiyon tamamlayan Roger Schmidt'in öğrencileri 4 yıl aradan sonra 38. kez zafere ulaşmayı başardı.