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Spor Portekiz'de şampiyon Benfica
Spor

Portekiz'de şampiyon Benfica

Yeniakit Publisher
2023-05-27 23:45:00 -
Portekiz'de şampiyon Benfica

Portekiz Ligi son hafta maçında sahasında Santa Clara'yı 3-0'lık skorla yenen Benfica, en yakın rakibi Porto'nun iki puan önünde yer alarak 4 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

Portekiz Ligi son hafta maçında Benfica, sahasında Santa Clara ile kozlarını paylaştı. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

İlk yarıda işi bitirdiler

Benfica'ya şampiyonluğu getiren golleri 7. dakikada Gonçalo Ramos, 28. dakikada Rafa Silva ve 60. dakikada Grimaldo kaydetti.

Porto ikinci oldu

Haftayı Benfica'nın 2 puan gerisinde tamamlayan Porto, sahasında Guimaraes'i 3-0 yenmesine rağmen sezonu 2. sırada tamamladı.

38. şampiyonluk

Bu sezonu 87 puanla şampiyon tamamlayan Roger Schmidt'in öğrencileri 4 yıl aradan sonra 38. kez zafere ulaşmayı başardı.

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