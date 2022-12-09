Portekiz'de neler oluyor! Beklenen açıklama geldi...

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan milli takımı bırakacak iddialarını yalanladı.

Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynayacakları Fas maçının öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cristiano Ronaldo tartışmalarıyla ilgili konuşan Santos, yıldız futbolcunun hiçbir şekilde takımdan ayrılmak gibi bir talebinin olmadığını vurgularken çıkan iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Santos yaptığı açıklamada, "Ronaldo takımın çok önemli bir parçası ve Portekiz'in en önemli isimlerinden biri. Ronaldo ile İsviçre maçı öncesine kadar hiç konuşmamıştık. Onu odama çağırdım ve neden 11'de olmayacağını söyledim. Bundan memnun muydu? Tabii ki hayır. O genellikle 11'de oynar. Böyle olması normal. Son derece sakin ve normal bir konuşmaydı.

Ronaldo asla bana gelip Milli Takımı bırakacağını söylemedi. Ronaldo mutsuz mu? Mutsuz. Çünkü, oynamayan her oyuncu mutsuz olur. Ancak, milli marştan sonra modu değişti. Kulübede en çok bağıran, en çok heyecanlanan, gollere en çok sevinen Ronaldo'ydu. Onu rahat bırakın." dedi.

"Basında tamamen uydurma haberler dolaşmaya başladı"

Bu seçimin tamamen taktiksel bir seçim olduğunu söyleyen Santos, "Biz sadece o günkü maça odaklanmıştık. Bizce tamamen bir teknik ve taktiksel odaklı bir değişiklikken basında tamamen uydurma haberler dolaşmaya başladı." ifadelerini kullandı.

"Elimizden geleni yapıp kazanacağımıza inanıyorum"

Çeyrek finalde karşılaşacakları Fas ile ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Fas ile İsviçre arasında farklılıklar var. Fas çok güçlü bir takım. Sadece 1 gol yedi ve Grup aşamasında 7 puan toplayan tek takım oldu. Dünyanın en iyi takımlarında oynayan oyuncular var. Ama yine de elimizden geleni yapıp kazanacağımıza inanıyorum." açıklamasını yaptı.