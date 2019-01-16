0553 313 94 23

Portekiz futbolu, göçmenleri ticarete dönüştürdü

Her seferinde göçmenlere kapılarını kapatan Avrupa, bu sefer de işi ticarete döktü. Portekiz merkezli bir kurumun araştırmasına göre, 2015-2017 yıllarında futbol kulüplerinde profesyonel sözleşme vaadiyle Portekiz'e getirilen ancak daha sonra kaderlerine terk edilen 15 düzensiz göçmenin tespit edildiği belirtildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:12
Portekiz futbolu, göçmenleri ticarete dönüştürdü

Portekiz hükümetine bağlı olan ve insan ticareti trafiği üzerine araştırmalar yapan bir kurumun verilerine göre düzensiz göçün Portekiz futbolunda da görüldüğü bildirildi.

Çoğunluğu Brezilyalı

İnsan Ticareti Trafiği Observatuvarı (OHTS) adlı kurumun basınla paylaştığı araştırmada, 2015-2017 yıllarında futbol kulüplerinde profesyonel sözleşme vaadiyle Portekiz'e getirilen ancak daha sonra kaderlerine terk edilen 15 düzensiz göçmenin tespit edildiği belirtildi.

Çoğunluğu Brezilya uyruklu olan söz konusu 15 kişinin yaş ortalamasının 21 olduğu, 2'sinin reşit olmadığı kaydedildi. OHTS Müdürü Rita Penedo, düzensiz göçmenlerin son yıllarda futbol kulüplerinde de görüldüğünü ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Futbol da insan ticaretine alet edildi

Penedo, düzensiz göçmenlerin genelde fuhuş sektörü veya kaçak çalışma amaçlı ülkeye getirildiğini ancak son yıllarda futbolun da insan ticaretine alet edildiğini ifade etti.

Sınırlar ve Yabancılar Ofisi (SEF) de Portekiz'deki spor kulüplerinde yapılan denetlemelerde 2017'de 59, 2018'de ise 129 yabancının oturum ve çalışma izinlerinde uygunsuzluk tespit edildiğini duyurdu. SEF, oturma izinleri olmadığı belirlenen 2 futbolcunun gözaltına alındığını açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:12
  1. Portekiz
  2. Portekiz futbolu
  3. İnsan Ticareti Trafiği Observatuvarı (OHTS)
  4. düzensiz göçmen
  5. OHTS Müdürü Rita Penedo
  6. Sınırlar ve Yabancılar Ofisi (SEF)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Edirne'de ormanlık alanda kesik kol bulunması
    1. Edirne'de ormanlık alanda kesik kol..
    2. İŞKUR kura çekimi sonuçları açıklandı!..
    3. CHP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    4. Muğla'da ayıların arı kovanlarını..
    5. Zonguldak'taki maden kazasıyla ilgili..
    6. Veysi Aghan kimdir? | CHP Diyarbakır..
    7. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    8. Şanlıurfa'da "sınav jokeri"..
    9. Mersin'deki yağış ve fırtına
    10. 51. SİYAD Türkiye Sineması..
    11. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    12. Maduro'nun yardımcısı Çorum'da altın..
    13. Bulgaristan'tan 'F-16' hamlesi! İzin..
    14. Tokat'ta eğitime kar engeli
    15. CHP İzmir ilçe belediye başkan..
    16. Avusturya'da hükümet iltica yasasını..
    17. Güvenlik uzmanı Ağar’dan kritik uyarı:..
    18. "İzmir bizden hizmet istiyor"
    19. Belediye anonsla çağrı yaptı,..
    20. "Kuş oteli"ni 208 tür tercih etti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın