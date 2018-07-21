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Portakallı sıcak çikolata nasıl yapılır?

Portakallı sıcak çikolata nasıl yapılır? Portakallı sıcak çikolata için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:07
Portakallı sıcak çikolata nasıl yapılır?

MALZEMELER

500 ml tam yağlı süt

3 yemek kaşığı kakao

1 paket bitter çikolata

1 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı portakal suyu

1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi

NASIL YAPILIR?

Sos tenceresinin içerisine kakao, toz şeker ve sütü ekleyip iyice çırpın.

Kısık ateşte sürekli karıştırarak 2-3 dakika pişirin.

Sütünüz kaynamaya başlayınca içine bitter çikolatayı katın ve karıştırmaya devam edin.

Ardından, portakal suyu ve rendesini ekleyerek ocağı altını kapatın.

Krema ile süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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