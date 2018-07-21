Portakallı sıcak çikolata nasıl yapılır?
Portakallı sıcak çikolata nasıl yapılır? Portakallı sıcak çikolata için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:07
MALZEMELER
500 ml tam yağlı süt
3 yemek kaşığı kakao
1 paket bitter çikolata
1 çay bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı portakal suyu
1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi
NASIL YAPILIR?
Sos tenceresinin içerisine kakao, toz şeker ve sütü ekleyip iyice çırpın.
Kısık ateşte sürekli karıştırarak 2-3 dakika pişirin.
Sütünüz kaynamaya başlayınca içine bitter çikolatayı katın ve karıştırmaya devam edin.
Ardından, portakal suyu ve rendesini ekleyerek ocağı altını kapatın.
Krema ile süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun.
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