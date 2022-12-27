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Gıda Portakallı pırasa yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa tarifi:
Gıda

Portakallı pırasa yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa tarifi:

Kış mevsiminin en besleyici sebzelerinden olan pırasayı, leziz bir şekilde pişirmek isteyenler 'Portakallı pırasa nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 23:48:00 -
Portakallı pırasa yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa tarifi:

Kış sebzeleri arasında yer alan pırasayı bir de böyle deneyin....

Zeytinyağlı pırasa tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı taze portakal suyu
  • 4 adet pırasa
  • 2 adet havuç
  • 1 adet limon suyu
  • 2 yemek kaşığı pirinç
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Tuz
  • 1 çay bardağı zeytinyağı

Portakallı pırasa yemeği nasıl yapılır?

Pırasaların kök kısımlarını ve dış kabuklarını soyun, dilimleyin.

Ardından havuçları soyup dilimleyin.

Bir tencereye pırasa, havuç, pirinç ve yarım çay bardağı zeytinyağını alın.

Ocağın altını açın ve yemeği kavurun.

Sıktığınız portakal ve limonun suyunu tencereye ilave edin.

Şeker ve tuzu ekleyip yemeği karıştırın.

Ocağın altını kısın, tencerenin kapağını kapatın.

20-25 dakika kadar yemeği pişirin.

Ocağın altını kapatın ve kalan zeytinyağını ilave edin.

Portakallı pırasa yemeğini sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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