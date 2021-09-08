Portakal’ın Türk tarihine olan düşmanlığı yine hortladı! Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden rahatsız oldu

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FOX TV’de imza attığı yalan haberlerle tanınan ve sonunda da istifa edip köşesine çekilen spiker eskisi Fatih Portakal, sosyal medya hesabı üzerinden hezeyanlarına devam ediyor.

TRT son yıllarda Türk ve İslam tarihini konu alan dizi ve filmlere ağırlık vermiş ve bu tarz diziler kamuyounda büyük takdir ve tebrik görmüştü.

Milyonların ilgiyle izlediği tarihi diziler reytinglerde de üst sıralarda yer alıyor. Fakat Türk ve İslam tarihini olması gerektiği gibi işleyerek hem yurtiçine hem de yurtdışına ulaştıran tarihi yapımlar Fatih Portakal’ın hedefi oldu.

Rezil dizilere sessiz, milli ve manevi dizilere dilbaz!

Muhteşem Yüzyıl gibi Osmanlı tarihini suistimal ederek iğrenç rezilliklere imza atan dizilerle, içinde Mustafa Kemal ile ilgili konuların işlendiği yapımlara bugüne kadar sesini çıkarmayan Portakal, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Sultan Alparslan’ın hayatının konu edinildiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden rahatsız oldu.

Sosyal medya hesabından dizinin fragmanını paylaşan Portakal “Millete bu gibi dizilerle tarihi mi öğretme niyetiniz var? Yoksa tuhaf senaryolarla reyting derdinde misiniz? Gerçek tarih okullarda tarih öğretmenleri tarafından öğretilir. Abuk subuk senaryolarla çekilmiş dizilerle değil! Paramı boşa harcıyorsun parti televizyonu TRT” ifadelerini kullandı.

Portakal’ın sergilediği iki yüzlülük pes dedirtirken sosyal medyadan da çok sayıda tepki aldı.