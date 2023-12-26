Portakal sirkesi: daha fazla uğraşmayın artık! Kullanırken nelere dikkat etmeli! Vücuttaki virüsleri silip süpürüyor...
Faydaları saymakla bitmeyen portakal sirkesi son zamanların en popüler gıdaları arasında. İçeriğindeki C vitamini ile bir şifa saçıyor!
Portakal Sirkesi Tarifi'nin Malzemeleri
Portakal kabukları
2-3 tane nohut
su
tuz
Portakal Sirkesi Tarifi'nin Yapılışı
Öncelikle portakal kabuklarını biriktiriyoruz. Ben beş kiloluk bidona yapınız. Kabukları bidona koyuyoruz. Ağzına kadar suyu ve nohutları koyuyoruz. Bidonun ağzını bezle örtüyoruz. Karanlık bir yerde on gün bekletiyoruz. On gün sonra portakal kabuklarını süzüp suyunu tekrar bidona dolduruyoruz. İçine bir yemek kaşığı kadar tuz ekleyip ağzını bidonun kapağıyla kapatıyoruz. Kırk gün yine karanlık bir yerde bekletip kırk günün sonunda kullanabiliriz. Her yerde kullanabiliriz. Ben genelde çamaşır makinasında yumuşatıcı bulaşık makinasında parlatıcı yerine kullanıyor.