9 yıldır anmadığı kahraman Mehmetçikleri hatırladı! Sözcü'den şehit istismarı

Logosuna yerleştirdiği Mustafa Kemal’in gözlerini kendisine kalkan edinen ve provokatif yayınlarıyla bilinen Sözcü gazetesi, şehitler üzerinden kirli bir istismara imza attı. Geçmişte, Kandil’in siyasi uzantısı HDP ile CHP arasındaki ittifaklara açık destek veren, 6-8 Ekim Kobani olayları sırasında PKK’lı caniler tarafından vahşice katledilen masum sivilleri yok sayan ve ufukta sandık göründüğünde terör örgütüne yönelik eleştirilerini rafa kaldıran Sözcü gazetesi, PKK’nın silah bırakmaya yaklaştığı süreçte şehit vatan evlatları üzerinden kirli bir oyunu sahneye koydu. 11 Aralık’taki yazısında, kendisini “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım olarak tanıtan bir kişiyle görüştüğünü öne süren Ankara temsilcisi Saygı Öztürk’ün hezeyanlarını manşet yaparak PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı örtülü şekilde tehdit eden Sözcü yönetimi, bugün de Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek için 9 yıldır hatırlamadığı Kayseri şehitlerini birinci sayfasına taşıdı.

9 YILDIR TEK HABER YOK

DEM Parti’nin 99 sayfalık raporunu “İmralı ne istediğini biliyor iktidar ne vereceğini bilmiyor” başlığıyla çarpıtan ve “pazarlıksız” yürüyen çözüm sürecine ilişkin Kandil’in sözde taleplerini sıralayan Sözcü ilgili haberin içine, 17 Aralık 2016 yılında Kayseri’de şehit olan Mehmetçiklerle ilgili “17 Aralık şehitlerimizi dualarla andık” başlıklı bir haber iliştirdi.

Arşivlere göz atıldığında ise Sözcü gazetesinin, çarşı iznine çıktıkları sırada bindikleri otobüsteki bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Kayseri 1. Komando Tugayı’na bağlı 15 askeri tam 9 yıldır hatırlamadığı görüldü. Oy kayısına düştükleri zaman hafıza kaybı yaşayan ve kahraman vatan evlatlarına yönelik alçak saldırıları görmezden gelen Sözcü yönetiminin sıra PKK terörünün kökünün kazındığı bir dönemde şehit istismarına soyunması, malum zihniyetin ikiyüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

SÖZCÜ’DEN ŞEHİT İSTİSMARI

Şehitlere yönelik haberi, DEM’in 99 sayfalık raporuyla birlikte veren Sözcü’nün tam 9 yıldır Kayseri kahramanlarına yönelik uyguladığı karartma birinci sayfalardan açıkça görülüyor!

İşte o manşetler: