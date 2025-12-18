İngiliz paralı askere 13 yıl hapis

  • İSTANBUL
Rusya’da mahkeme, Ukrayna adına savaşan ve 400-500 dolar maaş aldığını itiraf eden İngiltere vatandaşını paralı asker olduğu gerekçesiyle, 13 yıl hapisle cezalandırdı.

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'te bir mahkeme, Ukrayna adına savaşan İngiltere vatandaşı Hayden Davies'i paralı asker olduğu gerekçesiyle, yüksek güvenlikli bir ceza kampında 13 yıl hapisle cezalandırdı.

Rus güvenlik güçlerinin geçtiğimiz yıl ABD yapımı bir saldırı tüfeği ve mühimmat taşırken yakaladığı İngiltere vatandaşı Hayden Davies hakim karşısına çıktı. Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'teki mahkeme, 30 yaşındaki Davies'i, paralı asker olduğu gerekçesiyle, yüksek güvenlikli bir ceza kampında 13 yıl hapisle cezalandırdı.

Rusya Başsavcılığı'nca yayımlanan videoda, parmaklıklar arkasındaki Hayden Davies, Uluslararası Lejyon'a katılmak için geçtiğimiz yıl Polonya üzerinden Ukrayna'ya geldiğini, burada bir eğitim üssünde askeri eğitim gördüğünü ve aylık 400-500 dolar maaş aldığını ifade etti. Davies, kendisine yöneltilen suçlamayı kabul edip etmediği sorusuna, "kabul ediyorum" cevabını verdi.

İngiltere medyası, Davies'in bir zamanlar Britanya ordusunda görev yaptığını, evli olduğunu ve aslen Southamptonlu olduğunu bildirdi.

İngiltere vatandaşı James Scott Rhys Anderson da Mart ayında Rusya'daki Kursk bölgesinde Ukrayna için savaştığı gerekçesiyle 19 yıl hapse mahkum edilmişti.

