Yıkım sırasında facianın eşiğinden dönüldü
Yaşam

Yıkım sırasında facianın eşiğinden dönüldü

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem sonrası hasarlı binanın kontrollü yıkımı sırasında yaşanan olay büyük korku yaşattı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem sonrası yürütülen yıkım çalışmaları sırasında yaşanan bir an, bölgede yürekleri ağza getirdi.

 

Saniyelerle kurtuldular

Camicedit Mahallesi Yağpazarı Sokak'ta gerçekleşen yıkım sırasında bina, yolun karşısında bulunan konteyner dükkânın üzerine devrildi. Depremin ardından binayı boşaltarak konteynerde ticaret yapmaya başlayan esnafın, olay anında içeride olmaması bir facianın önüne geçti.

 

Yıkım esnasında operatör ve çevrede bulunan vatandaşlar da tehlikeyi fark ederek saniyelerle bölgeden uzaklaştı. Konteyner dükkânın tamamen enkaz altında kalması, yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

 

Yaşanan olayın ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar büyük bir korku atlattı.

Yetkililer ise yıkım çalışmalarının süreceğini belirterek, vatandaşları bu tür çalışmalarda güvenlik alanlarının dışına çıkmamaları konusunda uyardı.

