‘Camide vaaz okulda silah’ öyle mi? Önce videoyu izleyin sonra Cumhuriyet’in ihanetine bakın
Geçmişte PKK ve FETÖ’ye sözcülük yapan Cumhuriyet gazetesi, bu kez Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in maneviyat temelli eğitim politikalarını hedef aldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni çarpıtan gazete, imam hatip öğrencilerine yönelik savunma sanayisi tanıtımlarını “silah sergisi” diye küçümserken, camiye giden öğrencilere de tahammülsüzlüğünü bir kez daha ortaya koydu.
Geçmişte PKK ve FETÖ’nün sözcülüğünü yapacak kadar alçalan Cumhuriyet gazetesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kamuoyu tarafından büyük beğeni toplayan ve maneviyatı önceleyen eğitim politikalarından intikam almak için akılalmaz suçlamalarına devam ediyor. Cumhuriyet bugünkü sayısında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni eleştirdi, eğitimin dinselleşitirildiğini ileri sürdü, imam hatip öğrencilerine savunma sanayisini tanıtan sergileri “silah sergisi” diyerek küçümsemeye kalktı. Aynı zamanda öğrencilerin camiye gitme özgürlüklerine de karşı çıkarak “eski Türkiye artığı…” eleştirisine muhatap oldu.
Cumhuriyet’in skandal manşeti Akit TV’de masaya yatırıldı. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Cumhuriyet’in, “Camide vaaz okulda silah” şeklindeki tepki çeken manşeti konuşuldu.
