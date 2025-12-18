  • İSTANBUL
Gündem Oytun Erbaş 'uyuşturucu zeka geriliği yapar' dedi, Ela Rümeysa cebeci şoke oldu!
Gündem

Oytun Erbaş 'uyuşturucu zeka geriliği yapar' dedi, Ela Rümeysa cebeci şoke oldu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sosyal medya, geçmişte Show TV ekranlarında yayınlanan "Bu Sabah" programından bir kesiti konuşuyor. Programın sunucusu Ela Rümeysa Cebeci ile konuğu Doç. Dr. Oytun Erbaş arasında geçen uyuşturucu diyaloğu, Cebeci hakkında son dönemde çıkan iddialar ve uyuşturucu testi sonuçları ışığında yeniden gündeme oturdu.

Programda uyuşturucunun zararlarına değinen Oytun Erbaş, her zamanki kendine has ve sert üslubuyla çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erbaş, uyuşturucu kullanımının beyin üzerindeki kalıcı hasarlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucuyu geri zekalılar kullanır. Maddeyi kullandıkça zeka da geriliyor. Uyuşturucu kesinlikle zeka geriliği yapar ve bu kalıcıdır. Beyniniz çalışmaz hale gelir, şizofrenik bir hal alırsınız."

 

Cebeci’nin Şaşkınlığı Dikkat Çekti

Erbaş’ın uyuşturucu kullananlar için "geri zekalı" ifadesini kullanması ve zekayı gerilettiğini söylemesi üzerine sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin verdiği tepkiler izleyicilerin gözünden kaçmadı. Cebeci, şaşkınlığını gizleyemeyerek "Aaaa!", "Aaa çok kötü ya..." ve "O zaman beyniniz çalışmaz hale mi geliyor?" sözleriyle Erbaş’ın açıklamalarını hayretle karşıladı.

 

Sosyal Medyada "Arşiv Unutmaz" Yorumları

Cebeci'nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığına dair haberlerin ardından bu videonun tekrar yayılması, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, Erbaş’ın "zeka geriliği yapar" sözlerine Cebeci’nin o dönemdeki şaşkın bakışlarını "ironik bir an" olarak nitelendirdi.

Tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları pozitif çıkan ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan tutuklandı.

Yorumlar

Sayın cumhurbaşkanı'mıza sesleniyoruz

Oytun erbaş sağlık bakanı olmalı destekliyor.

tespit

bir mecliste bir çevrede alıştılar demek. nasıl buluyorlar. şimdi çıksam arasam kime giderim. bir yandan da çok yaygın olduğu söyleniyor. sigaraya alışır gibi başlıyorlar. suç yasak olmasından daha çok zararlarından konuşulsa daha iyi olmaz mı. ayıplamak yerine açıklamak sürekli sürekli zararlarını anlatmak sonuç verir. babam sigara savaşını böyle verirdi. bir şeyi yasaklamazdı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
