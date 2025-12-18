  • İSTANBUL
Dünya

Henüz 29 günlüktü! Gazze’de bir bebek daha soğuğa yenik düştü

Henüz 29 günlüktü! Gazze’de bir bebek daha soğuğa yenik düştü

Gazze’de etkili olan şiddetli soğuk henüz 29 günlük bir bebeğin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bölgeden gelen açıklama, yaşanan insani tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze’de şiddetli soğuk hava koşulları, bir aylık bebeğin yaşamını yitirmesine neden oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 29 günlük Said Esad Abidin’in soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Bebeğin naaşı, cenaze işlemleri için Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’ne götürüldü.

