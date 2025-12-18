Tümgeneral Davut Ala 26'ncı kez ameliyat oldu
15 Temmuz darbe girişiminde 8 kurşunla yaralanarak gazi olan Tümgeneral Davut Ala, 26'ncı ameliyatını geçirdi.
15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Kartaltepe'deki kışlasında darbecilerle saatlerce çatışarak ağır yaralanan Gazi Tümgeneral Davut Ala, vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen kışlasını darbecilere teslim etmedi.
25 kez ameliyat olduktan sonra görevine devam eden Ala, kişisel sosyal medya hesabından 26'ncı kez ameliyat olduğunu duyurarak, "Dua eder, dua bekleriz" dedi.
