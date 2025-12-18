Ela Rümeysa Cebeci’nin o sözleri yeniden gündem oldu: Konuyu nasıl irdelemiş!

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yapılan uyuşturucu testinde sonucu pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından, Prof. Dr. Oytun Erbaş’ın Cebeci’nin sunuculuğunu yaptığı bir televizyon programında yasaklı maddelerin tespitine ilişkin yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Erbaş’ın o programda dile getirdiği ifadeler, soruşturmanın seyri açısından tartışmalara neden oldu.

“Kan testleri bir gün sonra temiz çıkabilir”

Programda uyuşturucu maddelerin tespit yöntemlerini değerlendiren Prof. Dr. Oytun Erbaş, kan testlerinin yeterli olmayabileceğini belirterek, “Kan testlerinde yasaklı maddeler en fazla bir gün içinde tespit edilebilir. Bir gün sonra yapılan testte sonuç temiz çıkabilir” ifadelerini kullandı.

İdrar testlerine de değinen Erbaş, “İdrarda bu maddelerin metabolitleri yaklaşık üç-dört gün boyunca tespit edilebilir” dedi.

Asıl belirleyici saç analizi

Uyuşturucu kullanımının tespitinde en kritik yöntemin saç analizi olduğunu vurgulayan Erbaş, “Saç örneğinde yasaklı maddeler yaklaşık 90 gün boyunca tespit edilebilir” açıklamasında bulundu.

Cebeci’nin “Bu bütün çeşitler için geçerli mi?” sorusunu yanıtlayan Erbaş, “Bu durum neredeyse tüm maddeler için geçerlidir” dedi.

Saç boyası sonucu etkileyebiliyor

Saç analizinde dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntıya da değinen Erbaş, saç boyası ve saç açıcıların test sonuçlarını etkileyebileceğini ifade etti. Erbaş, “Saç boyası ya da saç açıcı kullanımı, saçtaki madde miktarını azaltabiliyor. Özellikle açıcılar sonucu ciddi şekilde etkileyebiliyor. Karışım halinde kullanılan maddelerde de tespit oranı düşebiliyor” diye konuştu.

Şaşkınlığını gizleyemedi

Bir kez daha araya giren Cebeci'nin "Sarışınlarda daha az çıkar o zaman. Çok ilginç bilgiler" ifadelerini kullandığı görüldü.

“Sadece kan ve idrar yanıltıcı olabilir”

Sadece kan ve idrar testleriyle yetinilmesinin yanlış sonuçlara yol açabileceğini söyleyen Erbaş, “Eğer yalnızca kan ve idrar alınırsa ve saç örneği incelenmezse, gerçekte kullanım olsa bile kişi temiz çıkabilir. Bu da yanlış bir aklamaya yol açar” ifadelerini kullandı.

Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanmasıyla birlikte, Prof. Dr. Oytun Erbaş’ın bu açıklamaları soruşturmanın kamuoyundaki yankısını daha da artırdı.