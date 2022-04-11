Portakal kabuğunun faydaları nelerdir? Portakal kabuğu çayı nasıl yapılır?

Kış meyveleri arasında en popüler lezzetlerden biri olan ve C vitamini deposu olarak nitelenen portakal, hem içi hem de dışıyla birçok farklı faydaya sahiptir. Hafif ekşimsi tadı ve sulu yapısıyla yemesi keyifli bir meyve olan portakal, kokusuyla da iştah açıcı bir nitelik taşır. Cilt, ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılan portakal, yüksek oranda A ve C vitamini içerdiği için özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı daha dirençli olmanıza yardımcı olur.

Portakal kabuğunun faydaları nelerdir?

Portakal, meyvesinin ve yenilebilir kısmının yanı sıra kabuğuyla da birçok hastalığa ve rahatsızlığa iyi gelen meyveler arasındadır.

Özellikle cilt lekelerini ve koyu lekeleri azaltmak için kullanılabilir.

İçerdiği C vitamini sayesinde cilt tonunu geliştirmenize ve cildinizin esnekliğini korumanıza yardımcı olur.

Cilde parlaklık ve canlılık kazandıran portakal kabuğu, cildinizi zararlı ultraviyole ışınlara karşı da korur.

Güçlü antioksidanlar içeren portakal kabuğu, yaşlanmaya ve kırışıklığa karşı da önleyici bir etki gösterir.

Ayrıca dişlerin beyazlamasına ve sigara lekelerinin yok olmasına da yardım eder.

Portakal kabuğu çayı nasıl yapılır?

Taze portakal kabuğu kullanıyorsanız, bunları 1 cm büyüklüğünde parçalar halinde doğrayın. ... Suyu ve portakal kabuklarını bir tencereye koyun ve kaynatın. Kaynamaya başlayınca içine çubuk ya da toz tarçını ekleyip 10 dakika kadar kaynatın. Kabukları süzdükten sonra çayı hafifçe soğumaya bırakın.

Portakal kabuğunu nerde kullanılır?