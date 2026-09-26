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Sağlık
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Sağlıklı ilişkileri ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor: İyilik, yapana da iyi geliyor

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Sağlıklı ilişkileri ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor: İyilik, yapana da iyi geliyor

İyilik yapmanın yalnızca başkasına değil, kişiye de iyi gelebildiğini belirten uzmanlar, düzenli ve gönüllü yardım davranışlarının sosyal bağları, aidiyet duygusunu ve psikolojik iyi oluşu destekleyebildiğini bildirdi. İyilik yaparken insanların kendilerini ihmal etmemelerinin de önemli olduğunu belirten uzmanlar, “Sağlıklı iyilik, kendimizi tüketmeden bir başkasının hayatına katkıda bulunabilmektir” uyarısında bulundu.

#1
Foto - Sağlıklı ilişkileri ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor: İyilik, yapana da iyi geliyor

İyilik gören kişilerin başkalarına yardım etme eğiliminin de artabileceğine dikkat çeken Klinik Psikolog Seren Doğantekin, “Ancak sürekli başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymak iyilikten çok kendini ihmal etme davranışına dönüşebilir. Sağlıklı iyilik kişinin kendisini tamamen ortadan kaldırmasını gerektirmez.” dedi. Doğantekin, iyiliğin sağlıklı halini ‘kendimizi tüketmeden bir başkasının hayatına katkıda bulunabilmek’ olarak tanımladı.

#2
Foto - Sağlıklı ilişkileri ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor: İyilik, yapana da iyi geliyor

İYİLİK YAPMAK, KİŞİDE ANLAMLI VE FAYDALI OLMA HİSSİNİ GÜÇLENDİRİR! Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Klinik Psikolog Seren Doğantekin, iyilik yapmanın hem yardım edilen hem de yardım eden kişi üzerindeki psikolojik etkileri ile iyilikte sınır koymanın önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Bir başkasına yardımcı olmanın yalnızca karşıdaki kişiye değil, yardım eden kişiye de psikolojik olarak iyi gelebileceğini ifade eden Seren Doğantekin, “Bunun önemli nedenlerinden biri, iyilik davranışının kişide anlamlı ve faydalı olma hissini güçlendirmesidir.” dedi. Aynı zamanda sosyal bağ kurma, aidiyet ve yeterlilik duygularını desteklediğini aktaran Doğantekin, “Nöropsikolojik çalışmalar da prososyal davranışların beynin ödül, empati ve sosyal bağlarla ilişkili sistemleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bazen çok küçük bir yardımın ardından bile ‘Ben de iyi hissettim’ diyebiliriz. Burada yalnızca karşı tarafın mutluluğunu görmek değil, bir başkasının hayatında olumlu bir etki yaratabildiğimizi hissetmek de önemlidir.” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Sağlıklı ilişkileri ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor: İyilik, yapana da iyi geliyor

DÜZENLİ İYİLİK YAPMAK, SOSYAL BAĞLARI VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞU DESTEKLEYEBİLİR! Düzenli iyilik davranışlarının ruh sağlığı üzerinde daha uzun vadeli etkileri olabileceğini kaydeden Doğantekin, “İyilik yapmak kısa vadede olumlu duyguları artırabilir; ancak araştırmalar prososyal davranışlarla psikolojik iyi oluş arasında daha genel bir ilişki de olduğunu gösteriyor.” dedi. Özellikle kişinin yaşamını anlamlı ve değerli hissetmesiyle ilişkili iyi oluş üzerindeki bağlantının daha belirgin olduğuna değinen Doğantekin, “Dolayısıyla iyiliği yalnızca birkaç dakikalık mutluluk veren bir davranış olarak düşünmemek gerekir. Düzenli ve kişinin kendi isteğiyle gerçekleştirdiği yardım davranışları sosyal bağları, yaşamın anlamlı olduğu hissini ve psikolojik iyi oluşu destekleyebilir.” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Sağlıklı ilişkileri ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor: İyilik, yapana da iyi geliyor

İYİLİK BULAŞICIDIR; İYİLİK GÖREN KİŞİ BAŞKASINA İYİLİK YAPMAYA DAHA YATKIN OLABİLİR! İyilik gören kişinin de başkasına iyilik yapma eğiliminin artması mümkün olduğunu dile getiren Seren Doğantekin, şunları söyledi: “Psikolojide ‘iyilik bulaşıcıdır’ ifadesinin karşılığı olduğunu söyleyebiliriz. Buna ilişkin kavramlardan biri genelleştirilmiş karşılıklılık; yani kişinin kendisine yapılan iyiliği mutlaka aynı kişiye değil, başka birine aktarabilmesidir. Deneysel çalışmalar, yardım alan kişilerin daha sonra başka insanlara karşı daha cömert davranabildiğini gösteriyor. Dolayısıyla ‘iyilik bulaşıcıdır’ sözü tamamen mecazi değildir. Bir davranışın çevremizde kabul gördüğünü deneyimlemek, bizim de benzer şekilde davranma ihtimalimizi etkileyebilir. Ancak bu etkinin her koşulda otomatik olarak ortaya çıktığını söylemek doğru olmaz.”

#5
Foto - Sağlıklı ilişkileri ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor: İyilik, yapana da iyi geliyor

İYİLİĞİN GÖRÜNMEZ BİR BORÇ SÖZLEŞMESİNE DÖNÜŞMESİ, İLİŞKİ ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURABİLİR! İyilik yaparken takdir edilme veya karşılık görme beklentisini değerlendiren Doğantekin, “Karşılık beklemek insani bir durumdur. İnsan ilişkilerinde karşılıklılık önemlidir; sürekli veren fakat hiçbir zaman destek görmeyen kişi zamanla değersiz veya kullanılmış hissedebilir.” dedi. Sorunun, iyiliğin görünmez bir borç sözleşmesine dönüşmesiyle başladığına dikkat çeken Doğantekin, “‘Ben senin için bunu yaptım, şimdi sen de benim için bunu yapmak zorundasın’ düşüncesi güçlendikçe yardım gönüllülükten çıkarak ilişkinin üzerinde baskı oluşturmaya başlayabilir. Araştırmalar da yardım davranışının kişinin kendi isteğiyle gerçekleştirilmesinin psikolojik iyi oluş açısından önemli olduğunu gösteriyor. Sağlıklı ilişkilerde karşılıklılık vardır; fakat bu, yapılan her iyiliğin aynı ölçüde ve aynı biçimde geri ödenmesi gerektiği anlamına gelmez.” açıklamasını yaptı.

#6
Foto - Sağlıklı ilişkileri ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor: İyilik, yapana da iyi geliyor

İYİLİKTE SINIR KOYMAK BENCİLLİK DEĞİL! Sürekli başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymanın iyilikten çok kendini ihmal etme davranışına dönüşebileceğini hatırlatan Seren Doğantekin, “Sağlıklı iyilik kişinin kendisini tamamen ortadan kaldırmasını gerektirmez.” dedi. Önemli sorulardan birinin ‘Bunu gerçekten yapmak istediğim için mi yapıyorum, yoksa hayır dersem suçlu hissedeceğimden, reddedilmekten veya sevilmemekten korktuğum için mi?’ olduğunu vurgulayan Doğantekin, “Kişi sürekli kendi zamanından, enerjisinden ve ihtiyaçlarından vazgeçiyor; ‘hayır’ diyemiyor ve karşısındaki kişinin çözebileceği sorunları onun yerine çözüyorsa yardım etmekle sorumluluk üstlenmek arasındaki sınır bulanıklaşmış olabilir. İyilikte sınır koymak bencillik değildir. Aksine kişinin hem kendisini hem de ilişkilerini koruyabilmesini sağlar.” diye konuştu.

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