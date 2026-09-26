Sağlıklı ilişkileri ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor: İyilik, yapana da iyi geliyor

İYİLİK YAPMAK, KİŞİDE ANLAMLI VE FAYDALI OLMA HİSSİNİ GÜÇLENDİRİR! Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Klinik Psikolog Seren Doğantekin, iyilik yapmanın hem yardım edilen hem de yardım eden kişi üzerindeki psikolojik etkileri ile iyilikte sınır koymanın önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Bir başkasına yardımcı olmanın yalnızca karşıdaki kişiye değil, yardım eden kişiye de psikolojik olarak iyi gelebileceğini ifade eden Seren Doğantekin, “Bunun önemli nedenlerinden biri, iyilik davranışının kişide anlamlı ve faydalı olma hissini güçlendirmesidir.” dedi. Aynı zamanda sosyal bağ kurma, aidiyet ve yeterlilik duygularını desteklediğini aktaran Doğantekin, “Nöropsikolojik çalışmalar da prososyal davranışların beynin ödül, empati ve sosyal bağlarla ilişkili sistemleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bazen çok küçük bir yardımın ardından bile ‘Ben de iyi hissettim’ diyebiliriz. Burada yalnızca karşı tarafın mutluluğunu görmek değil, bir başkasının hayatında olumlu bir etki yaratabildiğimizi hissetmek de önemlidir.” şeklinde konuştu.