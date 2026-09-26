Sağlıklı ilişkileri ve aidiyet duygusunu güçlendiriyor: İyilik, yapana da iyi geliyor
İyilik yapmanın yalnızca başkasına değil, kişiye de iyi gelebildiğini belirten uzmanlar, düzenli ve gönüllü yardım davranışlarının sosyal bağları, aidiyet duygusunu ve psikolojik iyi oluşu destekleyebildiğini bildirdi. İyilik yaparken insanların kendilerini ihmal etmemelerinin de önemli olduğunu belirten uzmanlar, “Sağlıklı iyilik, kendimizi tüketmeden bir başkasının hayatına katkıda bulunabilmektir” uyarısında bulundu.