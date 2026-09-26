"Hakem emin değildi, Fransızların etkisinde kaldı"! Milli oyuncudan kırmızı kart tepkisi

A Milli Takım’ın Fransa karşısında yaşadığı mağlubiyetin ardından gözler maçın tartışmalı kararlarına çevrildi. Son Dakika’nın haberine göre, karşılaşma sonrası konuşan Merih Demiral hem kırmızı kart pozisyonuna hem de Fransız futbolcuların hakem üzerindeki etkisine tepki gösterdi.

“Maçın hakkı bu değildi”

Karşılaşmanın sonucundan duyduğu üzüntüyü dile getiren Merih Demiral, özellikle ikinci yarıda oyuna iyi başladıklarını söyledi. Milli futbolcu, “Çok üzgünüz. Maçın hakkı bu değildi. İkinci yarıya iyi başladık. Golü yedik maalesef. 10 kişi kalmamıza rağmen gol atabilirdik. Önümüzde 3 maç var şimdi. Onlardan en iyi sonucu alıp yolumuza devam ederiz umarım” ifadelerini kullandı.

Kırmızı kart kararına tepki gösterdi

Maçın en çok konuşulan anlarından biri olan kırmızı kart pozisyonuna da değinen Demiral, kararın ardından hakemle görüştüğünü anlattı. Demiral, “Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50-50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti” dedi.

“Fransızlar hakemi etki altına aldılar”

Merih Demiral, “Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar. Gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz” dedi.