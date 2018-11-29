Poroşenko'dan Rusları kızdıracak karar!

Rus haber ajansı RIA Novosti'de yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yaşamını Ukrayna'da sürdüren Rus vatandaşlarına kısıtlama getirileceğini açıkladı.

Ajans haberinde, Ukrayna'da 25 Ocak'a kadar sürecek sıkıyönetim kararının ardından Poroşenko'nun Ruslara yönelik bir dizi kısıtlama kararı aldığını duyurdu.

Rus ajans, kısıtlamanın yurtdışına çıkışlar ve mülk edinme ile alakalı olduğunu belirtti ancak başka bir detay vermedi.

Poroşenko sosyal medyadan açıklama yaptı

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ukrayna lideri,bu kararı doğrularken detayları açıklamadı. Poroşenko Twitter mesajının devamında Putin'den, Rusya tarafından tutuklanan Ukraynalı askerlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.