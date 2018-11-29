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Poroşenko'dan NATO'ya çağrı: Gemileri gönderin

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Rusya ile yaşanan gerilim sonrası "Güvenliğimiz için NATO’nun donanma gemileri göndermesini umuyoruz" dedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:59
Poroşenko'dan NATO'ya çağrı: Gemileri gönderin

Moskova ile Kiev arasındaki gerilim tırmanıyor. İki ülkenin Azak Denizi'ndeki gerilimin ardından sıkıyönetim ilan eden ve "topyekün" savaşta olunduğunu belirten Ukrayna bu kez de Almanya ve NATO'dan destek istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Bild gazetesine yaptığı açıklamada "Almanya bizim en sıkı müttefiklerimiz arasında yer alıyor. Şimdi NATO ülkelerinin Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak ve yardım etmek için Azak Denizi'ne donanma gemileri göndermeye hazır olmalarını umuyorum" diye konuştu.

Poroşenko, NATO ülkelerinden beklediği destekte en fazla Almanya Başbakanı Angela Merkel'e güveniyor. "Angela Merkel Ukrayna'nın önemli bir dostu" diyen Poroşenko, 2015 yılında Minsk'de yürütülen barış görüşmelerinde de Ukrayna'yı kurtardığına ve diğer müttefiklerle birlikte Ukrayna'ya bir kez daha destek vereceğini umduğunu kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın ifadelerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eski Rusya'yı geri istiyor ve bu nedenle Ukrayna sınırına saldırılar düzenliyor. Poroşenko, "Putin'in arzuladığı ve kendisini lideri olarak gördüğü Rusya İmparatorluğu'nu ancak koloni olarak kabul ettiği Ukrayna'yı kendilerine dahil ederek kavuşabileceğini tasarladığını" savundu.

"Alman gemileri de tutuluyor''

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko bu nedenle Batı'nın Rusya'ya ek yaptırımlar getirmesini talep etti. "Putin askerlerimizi serbest bırakmalı ve denizi uluslararası deniz trafiğine açmalı" diyen Poroşenko, Kırım'da sadece üç Ukrayna gemisinin değil aynı zamanda üç de Alman gemisinin Rusya tarafından tutulduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Karadeniz’de yaşanan gerginliğin gelecek yıl Mart ayında Ukrayna'da yapılacak seçimleri manipüle etme niyetiyle tertiplenmiş bir provokasyon olduğunu söylemişti.

Putin, "Devlet başkanı tahminlere göre beşinci sırada ve bu yüzden bir şeyler yapması gerekiyordu. Savaş hukukunu devreye sokmak için bir bahane olarak da bu kullanıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:59
  1. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko
  2. rusya
  3. NATO

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