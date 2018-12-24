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Poroşenko'dan BM'nin kararına ilk yorum!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, BM genel Kurulunun kabul ettiği yeni Kırım kararını yorumladı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 00:04
Poroşenko'dan BM'nin kararına ilk yorum!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Rusya’nın uluslararası hukuka uyması ve Kırım’ın işgaline son vermesi gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun dün kabul ettiği “Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol Şehrindeki (Ukrayna) İnsan Hakları Durumu” başlıklı kararı yorumlayan Poroşenko, "Son iki ayda BM Genel Kurulunda Kırım’la ilgili iki önemli karar kabul edildi. Bu kararların Rusya’ya gönderdiği net sinyal şu şekilde: uluslararası toplum işgal edilen yarımadanın askerileştirilmesine ve oradaki insan hakları ihlallerine müsamaha göstermeyecek. Rusya saldırgan ülke olarak uluslararası hukukun taleplerini yerine getirerek Kırım’ın işgaline son vermeli ve yasa dışı olarak hapse atılan Ukrayna vatandaşlarını serbest bırakmalı. Kırım için mücadele devam ediyor! Kırım Ukrayna’dır!" ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulunun, Rus işgali altındaki Kırım'daki insan hakları durumunu ele alan kararı kabul ettiği bildirilmişti.

Kaynak: QHA

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 23:59
  1. Sivas
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Petro Poroşenko
  4. Rusya
  5. Kırım’ın işgali

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