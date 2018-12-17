Poroşenko: Erdoğan müdahale etmediği için müteşekkirim

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlediği yılsonu basın toplantısında, ilk olarak, önceki gün Ukrayna'da Fener Rum Patrikhanesi tarafından Rus Kilisesi'nden bağımsız milli bir kilise kurulması konusuna değinerek, bunun sadece dini bir mesele değil, aynı zamanda uluslararası siyaseti ilgilendiren bir mesele olduğunu söyledi.

"Rus işgalinden kurtulmak için önemli bir adım"

Basın toplantısına gelmeden hemen önce Fener Rum Patriği Bartholomeos'la uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Poroşenko, Ukrayna'da milli kilise kurulmasının, Ukrayna'nın Rusya'nın sömürgesi olmaktan ve Rus işgalinden kurtulması anlamında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Erdoğan'a teşekkür

Konferansta DHA'nın sorularını da cevaplayan Poroşenko, "Bu konunun sadece dini bir mesele değil, aynı zamanda uluslararası siyaseti ilgilendiren bir mesele olduğunu söylediniz. Fener Patrikhanesi, Türk topraklarında bulunuyor. Türk makamlarının bu konuda bir desteğini aldınız mı" şeklindeki soruya, "Ben, Ukrayna Cumhurbaşkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bu sürece müdahale etmediği için müteşekkirim. Kendisi hem Ukrayna'nın, hem de kişisel olarak benim büyük bir dostumdur" dedi.

Ukrayna'da yeni kurulan milli kilisenin Moskova Patrikhanesi'nin Rusya Anayasası'nda sahip olduğu şekilde özel bir statüye sahip olup olmayacağı yönündeki soruya ise Poroşenko, yeni kurulan kilisenin, Ukrayna'daki diğer dini teşkilatlarla aynı statüde olacağı cevabını verdi.