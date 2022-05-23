Pornoyu savunmuştu, son hali şaşırttı!

Hamdi Alkan, Billur Kalkavan'ın son halini paylaşınca sosyal medyada gündem oldu. Billur Kalkavan'ın sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi olduğu ortaya çıktı. Billur Kalkavan'ın son halini gören Pınar Altuğ "Güçlü kadındır" diyerek ünlü oyuncuya destek verdi. Billur Kalkavan'ın hastalığı ve sağlık durumu merak konusu oldu.



Oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın sağlık durumu gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Billur Kalkavan'ın son halini Hamdi Alkan paylaştı. Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan paylaşarak "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" yazdı.

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiği iddia edildi.

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PINAR ALTUĞ'DAN MESAJ

Billur Kalkavan'ın son halini gören Pınar Altuğ sosyal medya hesabından ünlü oyuncuya destek verdi. Pınar Altuğ "Billur güçlü kadındır" yazdı.

BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI

59 yaşındaki Kalkavan akciğer kanserine yakalandı. Özel bir hastanede tedavi gören Kalkavan'ın bu süreçte en büyük destekçisi kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Buğra Bahadırlı.

PORNO İZLEMEYİ SEVİYORUM

Billur Kalkavan geçtiğimiz dönemde; Hakan Çelik ile Hafta Sonu Keyfi'nde, Lars Von Trier'in sansür ve yasaklardan dolayı Türkiye'de vizyona girmesine izin verilmeyen 'Nyphomaniac' filmi, tartışılırken yaptığı açıklamalarla şaşkınlık oluşturmuştu.

Programa katılan isimlerden Billur Kalkavan, filmin yasaklanmasını özgürlüğe müdahale olarak nitelendirip, "Ben porno seyretmeyi seviyorum. 50 yaşına gelmiş bir kadınım ve ne izleyip neyi izlemeyeceğime kendim karar verebilirim. Bu yüzden porno sitelerin internette yasaklanmasına da anlam veremiyorum." demişti.