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'Pornocu' Nurgül Yeşilçay'ın ahlaksız dizisi Gülperi'ye şikayet yağdı!

Kamuoyunda 'ahlaksız dizileri'yle bilinen Show TV'nin Gaziantep'te çekilen ve tecavüzü özendiren ahlaksız dizisi Gülperi, Gaziantep'in yanlış tanıtılması nedeniyle RTÜK'e şikayet yağmuru yağdı. Barolünü "Çekimlerine porno izleyerek hazırlanıyorum" diyen Nurgül Yeşilçay'ın oynadığı dizi, ahlaksız sahneleriyle dikkat çekiyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 01:44
'Pornocu' Nurgül Yeşilçay'ın ahlaksız dizisi Gülperi'ye şikayet yağdı!

Toplumu 'ahlaksız dizi' bombardımanına tutan kanal olarak bilinen Show Tv'nin ekranlara yeni gelen 'tecavüzü özendiren' dizisi Gülperi, reyting uğruna toplumun değerlerini hedef alırken Gazianteplilerin ise tepkisini çekti. Çekimleri Gaziantep'te yapılan dizi, sahneleriyle Güneydoğu'nun güzide şehrini karalaması Gaziantepliler tarafından büyük öfkeye neden oldu. 

Gaziantep'i karalıyor

Dizinin başrollerinde, 'ahlaksız ve tecavüz dizileri'nin vazgeçilmez oyuncusu Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esenin olduğu dizinin Gaziantep'i ve Gaziantepleri rencide etmesi nedeniyle RTÜK'e şikayet yağmuru yağıyor.

"Dizi Gaziantep'i tanıtma uğraşlarımıza balta vuruyor"

Gaziantepliler Kent Konseyi, şehrin tanıtımı için oldukça masraf yaptıklarını ancak bu dizinin olumsuz etki uyandırdığı için uğraşılarının boşa gittiğini ifade ettiler.

Dizi yayınlandığı ilk günden itibaren Gaziantep'te şikayet bombardımanına tutuldu.

İnsanları yanlış yönlerdirirken şehri kötülüyor

Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Başkanı Prof.Dr.İbrahim Yakar ve konsey üyeleri, çekimleri devam etmekte olan dizinin insanları yanlış yönlendirdiğini ve Gaziantep'i yanlış betimlediğini ifade ediyorlar.

Ahlaksız diziyi yayından kaldırın!

Dizinin yayından kaldırılması için ise sosyal medyada imza toplatılmaya başlandı. Yayınlanan haberlerde, köşe yazılarında ve yorumlarda ise şiddetle dizinin kaldırılması istendi.

Gaziantep'in sembollerini ekrana taşıyorlar

Gaziantep Kent Konseyi Yakın Tarihi Araştırma ve Kültürel Miras Çalışma Grubu Üyesi İbrahim Ali Sinanoğlu: "Gaziantep adı zikredilmese bile ailenin oturduğu ev Antep evidir, gezilen çarşı Almacı Pazarı, çıkılan kale Gaziantep Kalesi'dir. Kısacası dizinin her karesinde Gaziantep vardır. Hiç kimse bilmese bile biz burasının Taşkıran kasabası değil Gaziantep olduğunu biliyoruz" diye ifade etti.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 01:44
  1. Gaziantep
  2. Nurgül Yeşilçay
  3. Gülperi
  4. Gülperi dizisi

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