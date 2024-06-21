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Otomotiv Popüler olacak! Türkiye'ye özel elektrikli Tesla Model Y merak ediliyordu: Tanıtıldı! İlk defa görüldü, işte detaylar
Otomotiv

Popüler olacak! Türkiye'ye özel elektrikli Tesla Model Y merak ediliyordu: Tanıtıldı! İlk defa görüldü, işte detaylar

Yeniakit Publisher
2024-06-21 22:48:00 - 2024-06-21 23:03:28
Popüler olacak! Türkiye'ye özel elektrikli Tesla Model Y merak ediliyordu: Tanıtıldı! İlk defa görüldü, işte detaylar

Elektrikli araç tutkunları için heyecan verici bir gelişme yaşandı: Türkiye'ye özel olarak tasarlanan ucuz Tesla Model Y teslimatları başladı. Binlerce araç alma isteyen vatandaşın gözü araca çevrildi. Popüler olması bekleniyor.

Elektrikli araç tutkunları için heyecan verici bir gelişme yaşandı: Türkiye'ye özel olarak tasarlanan Tesla modelleri tanıtıldı. Turgut Yüksekdağ'ın açıklamasına göre, bu Tesla Model Y'ler, Türkiye'nin özel tüketim vergisi sistemi nedeniyle tek motorlu olarak özel olarak yapılandırıldı.

19 Nisan'da 1.791.451 TL fiyatıyla satışa sunulan Tesla Model Y, artık Ankara ve İstanbul'daki Tesla merkezlerinden teslim alınabilir durumda. Bu araçların etkileyici özellikleri şöyle:
- Arkadan itişli
- 160 kW güç
- 455 km menzil
- 60 kWh batarya kapasitesi
- 0-100 km/h hızlanma 7.5 saniye
- 217 km/h maksimum hız

Tesla, Türkiye'ye Özel Tek Motorlu Model Y ile Geliyor! - Çan'ın Sesi Gazetesi

 


Bu özelleştirilmiş Model Y için yaklaşık 10.000 adet sipariş verildiği bildiriliyor. Teslimatlar başladıkça, önümüzdeki aylarda Türkiye yollarında çok daha fazla Tesla görmeyi bekleyebiliriz.
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Bu, Türkiye'nin elektrikli araçlara olan ilgisinin önemli bir göstergesi olup, yenilikçi otomotiv teknolojisi ile daha yeşil bir gelecek vaat ediyor.

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