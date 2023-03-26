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Dünya Popocatepetl Yanardağı’nda 7 patlama!
Dünya

Popocatepetl Yanardağı’nda 7 patlama!

Yeniakit Publisher
2023-03-26 00:17:00 -
Popocatepetl Yanardağı’nda 7 patlama!

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 7 patlama gerçekleşti. Yaşanan patlamalar çevredeki bazı yerleşim birimlerinde kül yağışına neden oldu.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından Popocatepetl Yanardağı’nın faaliyetleri hakkında yayınladığı günlük rapora göre yanardağda son 24 saatte 7 yeni patlama ve 235 kez gaz ve kül çıkışı kaydedildi. Raporda yanardağ ağzından çıkan küllerin rüzgarın etkisiyle kuzeydoğu yönüne doğru yayıldığı bildirilirken, bölgedeki bazı yerleşim yerlerinde belirgin kül yağışı görüldü. Popocatepetl’ın hemen doğusunda yer alan Puebla Eyaleti’nin Sivil Koruma Koordinasyonu yanardağdan gelen külün sağlığa zararlı olduğunu bildirerek vatandaşlara önlem almaları tavsiyesinde bulundu.

Her gün patlamanın yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda dün meydana gelen 7 ve bugünkü 6 yeni patlama ile birlikte 2023'te kaydedilen patlamaların sayısı 242’ye yükselmiş oldu. Yanardağda 2022 yılı boyunca ise 113 patlama kaydedilmişti.

Bir seneyi aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.

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