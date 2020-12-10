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Spor Popescu’dan Rumen basınına olay itiraf: Kafama silah dayadılar
Spor

Popescu’dan Rumen basınına olay itiraf: Kafama silah dayadılar

Galatasaray'ın eski futbolcusu Gheorghe Popescu, Romanya'nın eski lideri Nikolay Çavuşesku döneminde yaşadıklarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:10:00 -
Popescu’dan Rumen basınına olay itiraf: Kafama silah dayadılar

Galatasaray'ın ve Romanya futbolcunun efsane ismi Gheorghe Popescu, Evenimentul Zilei isimli gazeteye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın efsane stoperi Gheorghe Popescu, Çavuşesku Romanya'sında yaşadığı olayları anlattı.

Popescu'nun sözleri şu şekilde:

"Craiova için oynarken istihbarat servisi için ajanlık yaptım. Ara sıra bana takım arkadaşlarım, seyahatler gibi konularda soru soruyorlardı. Ben de raporlar yazıyordum. Hep olumlu şeyler yazdım. Takım arkadaşlarımı hep övdüm. Takım arkadaşlarım hakkında kötü şeyler yazdığımı, gammazladığımı söyleyen haberler yalan. Ben ne yazdığımı hatırlıyorum. Kimseyi zor durumda bırakacak şeyler raporlamadım."

"Butona bastı, silahlı askerler girdi"

"Nicolae Ceauşescu'nun oğlu Valentin, Steaua'yı yönetiyordu. Valentin, bir gün beni ofisine çağırdı. Bana Steaua'da kalıp kalmayacağımı sordu. Ben de kalmayacağımı söyledim. Bir butona bastı ve silahlı iki asker odaya girdi. Beni alıp yakınlardaki bir odaya götürdüler."

 

"Sözleşmeyi yırtıp attım"

"Silahlı iki asker yanımdayken odaya bir sözleşme geldi. İmzalamayacağımı söyledim. Böyle söyleyince beni aldılar ve kafama silah dayarayarak askeri kışlaya götürdüler. Sakin kaldım. Çünkü, imzalamayacağımı biliyordum. Başıma bir iş gelmedi. 2 hafta sonra Steaua'nın Craiova ile önmeli bir maçı vardı. Bana bir şey yapamazlardı. Sözleşmeyi alıp yırttım ve kışladan gitmek istediğimi söyledim."

"15 Kasım'da Danimarka'yı Bükreş'te yendik ve 1990 Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandık. 20 yıl sonra ilk kez bunu yapacaktık. Çavuşesku rejimi de her birimize 1500'er dolar prim dağıttı. Maçtan sonra Valentin bana geldi ve sarıldı. Tebrik etti. O gün benimle olan gerilimin bittiğini söyledi. Valentin Çavuşesku, ailesinin gerisinden farklıydı. Çok kültürlü ve çok farklı biriydi."

 

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