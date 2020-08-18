Pop şarkıcısı kendi ölümünü kaydetti!
O esnada kayıttayken trenin çarptığı araçtaki pop şarkıcısı, hayatını kaybetti. Eşi ise ağır yaralandı.
Romanyalı bir pop şarkıcısı son anlarını kamera kaydına aldı.
Romanya'da Tavy Pustiu adlı pop şarkıcısı, araç sürerken kamera kaydı aldığı esnada tren kazası geçirdi.
Prahoca şehrinde gerçekleşen tren kazasında, Tavy Pustiu adlı popçu, tren kazasından önce almaya başladığı kamera kaydında kazadan önce yüksek sesli müzik dinlerken aracıyla ilerlediği görülüyor.
Dikkatsizliğin kurbanı olan pop şarkıcısı ve eşi, hemzemin geçitte yaklaşan treni görmedi. Tren, 29 yaşındaki popçunun kullandığı araca çarptı.
Kazadan hemen önce çığlık attığı görülen Pustiu hayatını kaybederken yan koltukta oturan eşi ise ağır yaralandı.
Kaza sonrasında aracın hurdaya döndüğü görüldü.