Pompeo'dan dikkat çeken ziyaret

Arap ülkelerinin utanç kaynağı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Müslümanlara zulmeden terör ve işgal devleti İsrail ile normalleşme anlaşması imzaladı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü BAE'ye ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. Pompeo aynı zamanda işgal devleti İsrail'i de ziyaret edecek.

İsrail'den BAE'ye geçiş yapacak!

İsrail medyasında yer alan haberde, Mike Pompeo'nun pazartesi günü terörist İsrail'e gideceği, salı günü ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçeceği bildirildi.

Mike Pompeo'nun yapacağı ziyarette BAE ve İsrail arasında yapılan ve büyük tepki toplayan skandal anlaşmanın beraberinde İran'ın bölgedeki faaliyetlerinin de ele alınacağı kaydedildi.

Trump'ın damadı Kushner de eşlik edecek!

Ziyaret esnasında Pompeo'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien'ın da eşlik edeceği ifade edildi.

Skandal anlaşma

Trump, 13 Ağustos tarihinde İsrail ve BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaştıklarını açıklamıştı. İşgal devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın ifadelerini yayımlayarak bunun tarihi bir gün olduğunu ileri sürmüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin resmi ajansı WAM'ın haberinde İsrail ve BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak yol haritası" belirleme konusunda anlaşmaya vardığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda görüşerek farklı alanlarda da ikili anlaşmalar imzalayacağı bildirilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.