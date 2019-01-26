Pompeo Venezuela halkına seslendi: Size demokrasi getireceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Venezuela halkına seslendi. Yayınladığı İspanyolca alt yazılı videoda Venezuelalıların uzun zamandır çok kötü yaşam koşullarına sahip olduğunu belirten Pompeo, "Ülkenizi geri alıyorsunuz. Ve biz Venezuela'ya demokrasi geri getirmek için uluslararası toplum ve sizin yurttaşlarınız ile sıkı bir çalışma yürütüyoruz" dedi.

"İstediğiniz demokrasiyi oluştrumak size bağlı"

ABD’nin Venezuela halkının ve kendisini devlet başkanı olarak ilan eden Juan Guaido’nun yanında olduğunu vurgulayan Pompeo, "İşte bu sebeple ABD 20 milyondan daha fazla insani yardım yapmaya hazır. Bu ise sadece bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Maduro rejiminin halkı kontrol edemeyeceğini ileri süren Pompeo, "Şunu bilmenizi istiyorum ki, biz sizinleyiz" şeklinde konuştu. Pompeo, "İstediğiniz demokrasiyi oluşturmak ve kendiniz ve aileniz için arzuladığınız geleceği inşa etmek size bağlı. Bir dost olarak yardım ve destek için buradayız" dedi.

Irak ve Afganistan'a da "Demokrasi getiriyoruz" demişlerdi

Afganistan, Pakistan ve Irak'ta 2001'den bu yana 354 bin kişi, savaş ve şiddet eylemleri nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi Watson Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nün yayımladığı "Costs of War (Savaşın Maliyetleri)" adlı rapora göre, ABD öncülüğündeki uluslararası güçlerin Taliban rejimini yıkmak için Afganistan'da operasyon başlattığı Ekim 2001'den Amerikan askerlerin Afganistan'tan ayrıldığı Nisan 2014'e kadar Afganistan'ta yaklaşık 68 bin, Pakistan'da 82 bin, Irak'ta da 204 bin kişi olmak üzere toplam 354 bin kişi çatışmalar ve şiddet olayları nedeniyle öldü.

Söz konusu tarihler arasında üç ülkede ölen Amerikalı askerlerin sayısı 6 bin 802, diğer ülkelerden askerlerin sayısı da bin 432 olarak hesaplandı. Savaş ve terör, son 14 yılda Afganistan'da 23 bin, Pakistan'da 50 bin, Irak'ta da 147 bin sivilin ölmesine neden oldu. 2001 ve 2014 yılları arasında 344 gazeteci ve 438 insani yardım görevlisi, bölgede görev yaparken yaşamını yitirdi.

Bu ağır bilançoya rağmen Irak ve Afganistan'da kaos hali devam ederken Pakistan'da ise terör olayları bitmek bilmiyor.