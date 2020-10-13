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Aktüel Pompeo, "stratejik diyalog" kapsamında Suudi mevkidaşıyla görüşecek
Aktüel

Pompeo, "stratejik diyalog" kapsamında Suudi mevkidaşıyla görüşecek

ABD Dışişleri Bakanlığı: - "Bu diyalog, 75 yıl önce USS Quincy'de (Amerikan savaş gemisi) Başkan Theodore Roosevelt ile Kral Abdulaziz arasında gerçekleşen çığır açan toplantıdan bu yana bölgesel güvenlik ve refah, ekonomik kalkınma ve ikili ilişkimizin temelini oluşturan halklar arası alışverişlerin ilerletilmesine yönelik ortak taahhütlerimize odaklanacak"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 20:18:01 -
Pompeo, "stratejik diyalog" kapsamında Suudi mevkidaşıyla görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD-Suudi (Arabistan) Stratejik Diyaloğu açılışı kapsamında yarın Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Washington'da gerçekleştirilecek görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel güvenliğin de aralarında bulunduğu çeşitli konuların ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu diyalog, 75 yıl önce USS Quincy'de (Amerikan savaş gemisi) Başkan Theodore Roosevelt ile Kral Abdülaziz arasında gerçekleşen çığır açan toplantıdan bu yana bölgesel güvenlik ve refah, ekonomik kalkınma ve ikili ilişkimizin temelini oluşturan halklar arası alışverişlerin ilerletilmesine yönelik ortak taahhütlerimize odaklanacak." ifadesi kullanıldı.

İkilinin görüşmenin ardından basın açıklaması yapacağı kaydedildi.

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