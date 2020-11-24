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Dünya Pompeo duyurdu! Amerika'dan Körfez'e bir kanca daha
Dünya

Pompeo duyurdu! Amerika'dan Körfez'e bir kanca daha

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'Stratejik Diyalog' toplantıları çerçevesinde Kuveyt'le biyomedikal anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 19:44:00 -
Pompeo duyurdu! Amerika'dan Körfez'e bir kanca daha

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Stratejik Diyalog" toplantıları kapsamında Kuveyt ile biyomedikal araştırma ve insani yardım konularında iki mutabakat imzaladıklarını duyurdu.

Pompeo, Washington’da düzenlenen "ABD-Kuveyt Stratejik Diyalog Toplantısından" sonra Dışişleri Bakanlığında Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır Muhammed Es Sabah ile ortak basın toplantısı yaptı.

Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli ölçüde ilerlediğini söyleyen Pompeo, "Bugünkü diyalog toplantımızda biyomedikal araştırma ve bilgi paylaşımı konusunda bir mutabakat imzaladık. Kuveyt Fund ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı arasındaki bir mutabakatı da bugün nihayete erdirdik. Bu anlaşma sayesinde enerjiden, gıda güvenliğine kadar birçok alanda yardım konusunda iş birliği yapacağız." dedi.

Pompeo, Kuveyt ile DAEŞ'le mücadeleden İran’a karşı iş birliğine kadar birçok konuda güvenlik ilişkileri bulunduğunu söyleyerek, ABD'nin İran'a karşı başlattığı maksimum baskı politikasına sağladığı katkıdan dolayı da Kuveyt'e teşekkür etti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Muhammed Es Sabah da ABD'de tedavi sürecinde hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah'a sağladıkları yardım için ABD yönetimine teşekkür etti.

Stratejik Diyalog'u devam ettirmenin önemine vurgu yapan Kuveytli bakan, iki ülke arasındaki 6 farklı çalışma grubunun ikili ilişkilerdeki iş birliğini önemli ölçüde ilerlettiğini söyledi.

Ticari iş birliklerinin hacminin 40 milyar doları aştığını belirten Muhammed Es Sabah, iki ülkenin terörle mücadele ve diğer güvenlik iş birliğinin de önemine işaret etti.

Es Sabah, "İlişkileri ilerletebileceğimiz alanlar ve sektörler olduğunu düşünüyorum. Dördüncü diyalog toplantımızla birlikte şimdi sağlık kuruluşlarının güvenliği, bakımı ve geliştirilmesinin yanı sıra enerji ve gıda güvenliği konusunda adımlar atıyoruz. Bu da ikili ilişkilerimizdeki ilerlemeyi pekiştirmiştir." ifadelerini kullandı.

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