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Pompeo Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini övdü

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:36
Pompeo Danimarkalı mevkidaşıyla görüştü

ANKARA (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile yaptığı telefon konuşmasında ABD ve Danimarka arasındaki güvenlik iş birliğine övgüde bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pompeo'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka ziyaretini iptal etmesinin ardından Kofod ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Ortagus, Pompeo'nun görüşmede ABD'nin müttefiklerinden biri olan Danimarka ile iş birliğini ve Danimarka'nın küresel güvenliğe katkılarını övdüğünü belirterek, görüşmede iki ülke arasında Grönland dahil olmak üzere Arktik bölgedeki iş birliğini güçlendirmenin ele alındığını dile getirdi.

Kofod da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasında güçlü bağlar bulunduğunu, ABD ve Danimarka'nın yakın dost ve müttefik olduğunu ifade etti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in ABD'nin Grönland'ı satın alma fikrini "absürt" olarak yorumlamasını "çirkin ve uygunsuz" olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Trump'ın Danimarka'ya yapacağı ziyareti erteleme kararının ardından Frederiksen, karardan ötürü hayal kırıklığına uğradığını ve şaşırdığını açıklamıştı.

- Trump'ın Grönland'ı satın almayı dile getirdiği iddiası

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın toplantılarda, yemeklerde ve sohbetlerde danışmanlarına ABD'nin Grönland'ı alıp alamayacağını sorduğunu, Grönland'ın bol kaynaklarının ve jeopolitik öneminin bahsi geçtiğinde ilgiyle dinlediğini yazmıştı. Haberde isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak da Trump'ın Beyaz Saray danışmanından bu konuyu araştırmasını istediğini aktarmıştı.

Associated Press Ajansının Trump'ın yakın çevresinden olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde de Trump'ın Grönland'i satın alma konusunu müzakere ettiği ancak bu konuda ciddi olmadığı belirtilmişti.

Grönland Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili "Grönland, mineraller, saf su ve buz, balık stokları, deniz ürünleri, yenilenebilir enerji gibi değerli kaynaklar açısından zengin ve macera turizmi için yeni bir mecra. İş yapmaya açığız ancak satılık değiliz." açıklamasını yapmıştı.

Frederiksen, Trump'ın Grönland'ı satın almak istediği yönündeki haberler için "bunun absürt bir tartışma konusu" olduğu değerlendirmesini yaparak, adanın satılık olmadığını yinelemiş ve "Grönland Danimarkalı değil. Grönland Grönlandlı. Buna cidden niyet edilmediğini ısrarla ümit ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Başkanı Harry Truman, 1946 yılında Kuzey Kutbu'nda Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak için Danimarka'ya 100 milyon dolarlık altın teklif etmişti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:36
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Danimarka

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