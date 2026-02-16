  • İSTANBUL
Gündem

TOKİ Eskişehir kura sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek listesi

TOKİ Eskişehir kura sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek listesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Eskişehir kura çekimi gerçekleştirildi. Noter denetiminde gerçekleştirilen çekilişlerle, şehir genelinde inşa edilecek 6 bin 55 konut için hem asil hem de yedek hak sahipleri belirlendi.

“Yüzyılın Konut Projesi” çerçevesinde Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için hak sahipliği belirleme süreci il bazında devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bugün Eskişehir’de kura heyecanı yaşanıyor.

Noter gözetiminde gerçekleştirilen çekiliş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir’e ilişkin sonuçlar hem e-Devlet Kapısı hem de TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor.

Diğer illerde olduğu gibi Eskişehir’deki çekiliş de canlı yayınla kamuoyuna sunuluyor. Sürecin sona ermesiyle birlikte asil ve yedek hak sahiplerine ait listeler TOKİ’nin dijital platformlarında ilan ediliyor.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaralarıyla şu kanallar üzerinden sonuçlarını öğrenebiliyor:

TOKİ’nin resmi internet sitesi

e-Devlet Kapısı

Ev Sahibi Türkiye – Kura Sonuçları sayfası

2026 TOKİ ESKİŞEHİR ASİL VE YEDEK LİSTESİ

TOKİ’nin yaptığı açıklamaya göre, Eskişehir’e ait asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilçe bazlı olarak sisteme yüklendi. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları ilçe seçeneği üzerinden sonuç bilgilerine ulaşabiliyor.

ESKİŞEHİR’İN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre kent genelinde toplam 6 bin 55 konut inşa edilecek. İlçelere göre dağılım ise şöyle:

Merkez (Odunpazarı, Tepebaşı): 5.080

Alpu: 60

Beylikova: 50

Çifteler: 80

Günyüzü: 80

Han: 35

İnönü: 200

Mahmudiye: 80

Mihalgazi: 34

Mihalıççık: 77

Sarıcakaya: 79

Seyitgazi: 80

Sivrihisar: 120

1
