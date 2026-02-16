  • İSTANBUL
Site yöneticisi ile apartman görevlisi arasındaki sorunu "Gazze" çözdü
Site yöneticisi ile apartman görevlisi arasındaki sorunu "Gazze" çözdü

Site yöneticisi ile apartman görevlisi arasındaki sorunu "Gazze" çözdü

Konya'da ilginç bir olay yaşandı. Kendisinin işten çıkarılmasında etkisi olduğunu düşündüğü site yöneticisini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan apartman görevlisi, Gazze'ye 15 bin lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

Site yöneticisi ile apartman görevlisi arasındaki "tehdit" şikâyeti Gazze'ye bağışla sona erdi. Kent merkezindeki sitenin apartman görevlisi olan 32 yaşındaki H.G'nin geçen yıl işine yönetim kararıyla son verildi.

Duruma tepki gösteren H.G. sitenin yöneticisi H.İ.Ş'ye (36) cep telefonundan tehdit içerikli mesajlar attı.

Bunun üzerine polis merkezine giden site yöneticisinin şikayetiyle konu yargıya taşındı.

H.G'nin gerçekleştirdiği "basit tehdit" suçu, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından incelendi.

Tarafların anlaşmayı kabulü yönündeki beyanı üzerine H.G'nin Gazze'ye ulaştırılması için 15 bin lira bağışta bulunması hususunda uzlaşma sağlandı.

SİTE YÖNETİCİSİNİ AİLESİYLE TEHDİT ETMİŞ

Uzlaştırma evrakında, işine son verilen H.G'nin, "Birader seninle konuşacak, çocuklara falan yazık olacak. Dikkat et aman, reçetesi var, ilaç kullanıyor, sağı solu belli olmaz." şeklinde tehdit içerikli mesajlar attığı belirtildi.

Bu nedenle eylemin "tehdit" suçunu oluşturduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"H.G. hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu görülmüştür. H.G'nin üzerine atılı suçun uzlaştırmaya tabi suçlardan olması nedeniyle, taraflar arasında yapılan müzakere sonucu, uzlaşmanın sağlandığı anlaşılmıştır."

Akl

Bu nasıl bir seviyesizlik, çocuklarıyla ailesiyle tehdit etmek !
