YÖK'ten cuma namazı kararı! Bütün üniversitelere yazı gönderildi!
Eğitim

YÖK'ten cuma namazı kararı! Bütün üniversitelere yazı gönderildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
YÖK'ten cuma namazı kararı! Bütün üniversitelere yazı gönderildi!

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), üniversitelerde cuma namazı saatlerine koyulan derslerin din ve vicdan özgürlüğüne engel olduğu iddiasıyla yapılan başvuru üzerine üniversitelere yazı gönderdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), üniversitede cuma namazı saatlerine konulan derslerle din ve vicdan özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasıyla yapılan başvuru üzerine, konuyu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi. YÖK, genelge niteliğinde genel yazı çıkarılarak, üniversitelerden akademik faaliyetlerin ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanmasının istendiğini bildirdi.

CUMA NAMAZI SAATİNE DERS PROGRAMI ŞİKAYETİ

Üniversitede öğrenim gören oğlunun ders programına, son 1 aydır cuma namazı saatinde ders konulduğunu belirten, adı açıklanmayan kişi, bu nedenle oğlunun ibadetini yerine getiremediğini, din ve vicdan özgürlüğünün kısıtlandığını ileri sürdü. Benzer mağduriyetlerin farklı üniversitelerde de yaşandığını ifade eden kişi, dini hak ve özgürlüklerin ders programlarında gözetilmesi için gerekli güvencelerin sağlanması talebiyle KDK'ya başvuruda bulundu.

YÖK'TEN GENELGE! ÜNİVERSİTELERE YAZI GÖNDERİLDİ

Başvuru üzerine konuyu incelemeye alan KDK, YÖK'ten bu konuda çıkarmış olduğu genel yazıları da hatırlatarak bilgi ve belge istedi.

YÖK Başkanlığı, genelge niteliğinde genel yazı çıkarılıp, akademik faaliyetlerin cuma namazı saatlerinde yerine getirilecek ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasının üniversitelerden istendiğini, KDK'ya bildirdi.

YÖK Başkanlığı'nın dini hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik gerekli güvenceleri sağlayan işlemleri tesis etmesi nedeniyle KDK konu hakkında 'dostane çözüm' kararı verdi.

