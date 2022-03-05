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Gündem Pompalı tüfekle kocasını vurdu! Serbest kaldı
Gündem

Pompalı tüfekle kocasını vurdu! Serbest kaldı

Balıkesir'de ölümle tehdide maruz kaldığı iddiasıyla kocasını pompalı tüfekle vurarak öldüren Rümeysa Aydın (28), beraat etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 07:46:00 -
Pompalı tüfekle kocasını vurdu! Serbest kaldı

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya kasten öldürme suçundan tutuklu bulunan Rümeysa Aydın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Aydın, mahkeme heyetine kendisini ve çocuklarını savunduğu için böyle bir olayın geliştiğini söyleyerek beraatını talep etti.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti de "meşru müdafaa" kapsamında Aydın'ın beraatına karar verdi.

Merkez Karesi ilçesi Ziyaretli Mahallesi'nde 13 Ağustos 2021'de iki çocuk annesi Rümeysa Aydın ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü kocası Murat Aydın arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rümeysa Aydın kocasını pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Rümeysa Aydın'ın 7 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

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