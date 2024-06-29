POMEM mülakat yeri sorgulama ekranı 2024: POMEM sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 31. dönem POMEM alım sürecinde sözlü mülakat sınav yerleri ve tarihleri duyuruldu. POMEM, 2024 yılında kadın ve erkek olmak üzere toplamda 7 bin 500 öğrenci alımı yapılıyor. Fiziki yeterlilik sınav aşamasını geçen adaylar sözlü mülakata katılacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 29 Nisan günü fiziki yeterlilik sınav yerleri paylaşılmıştı.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

31. Dönem POMEM mülakat sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile ais.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğrenecekler. POMEM mülakat tarihleri, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan sınav giriş belgesinde yer alıyor.

https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-giris-bilgisi-sorgulama