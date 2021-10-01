POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Polis Akademisi POMEM sonuçları son dakika merakla bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alımı yapılıyor.

Polis Akademisi 15 Şubat’ta 27. dönem POMEM polis alımları için sınav yaptı. POMEM sonuçları sonrası polis olmaya bir adım daha yaklaşan adaylar POMEM 27. dönem polislik alımları için sözlü mülakat sınavına girdi. Soru şu POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

27. dönem POMEM mülakat sonuçlarına ilişkin olarak Polis Akademisi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat sonuçlarının bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir. Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

POMEM alımı puan hesaplama

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır.