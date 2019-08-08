0553 313 94 23

POMEM Mezuniyet töreninde sürpriz evlenme teklifi

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 395 polis adayı yemin ederek, mesleğe ilk adımı attı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:26
POMEM Mezuniyet töreninde sürpriz evlenme teklifi

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 395 polis adayı yemin ederek, mesleğe ilk adımı attı. Tören sonrası mezun olan bir polis, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifinde bulundu.


Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 23. Döneminde eğitim gören 395 öğrenci, polis olarak mezun oldu. Öğrenciler için Erzurum POMEM Spor Salonu’nda mezuniyet töreni düzenlendi.


Mezuniyet törenine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, PMYO Müdürü Mesut Gezer, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, kamu kurum müdürleri, polisler, aileleri ve davetliler katıldı.


Erzurum Valisi Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, bu üniformalar altında devlete sızan hainler devleti sıkıntıya düşürmeye çalıştıklarını ifade ederek, “FETÖ’cülerden temizlendikçe daha da güçlü oluyoruz” dedi.


Kolluk kuvvetlerinin üzerindeki formanın çok kutsal olduğuna değinen Vali Memiş, “Bizim askerimizin polisimizin jandarmamızın forması çok kutsal ve prestijli formalardır. Son yıllarda devlet olarak çok sıkıntılı dönemlerden geçtik. Yaşadığımız sıkıntılarda geri dönüp bir kakacak olursak, eğer polisimiz, askerimiz, jandarmamız iyi yetişmiş olmasaydı, çok kötü olaylar olacaktı. Ama Allah’a şükür hep birlikte bu hain girişimi halkımızla birlikte bertaraf ettik. 15 Temmuz tarihinde bu üniformaları giyip içimize sızan dürzüler devleti ve hükümeti sıkıntıya düşürmeye çalıştılar. Bakın başka bir meslek gurubunda değil, neden emniyet teşkilatını seçtiler, bunu iyi düşünmemiz lazım. Yargıda yine aynı şekilde yerleştiler. Diğer meslek teşkilatlarında da vardı ama devleti temsil noktası burası olduğu için operasyon yapıldığı için bu kurumları seçtiler. Çünkü adaletin ilk tesis edildiği yer karakoldu. Onun için bu kardeşlerimizi iyi yetiştirmemiz çok önemlidir. FETÖ’cülerden temizlendikçe güçleniyoruz. Ne FETÖ ne de illegal oluşumları hiçbir kurumda istemiyoruz” şeklinde konuştu.



Polis adayından sürpriz evlenme teklifi


Düzenlenen tören sonrasında Fatih Mehmet Tekiş kız arkadaşı Ayşegül Oğul’a evlilik teklifi etti. Kız arkadaşının evlilik teklifini kabul etmesinin ardından Tekiş, Oğul’a yüzük taktı. Çok mutlu olduklarını belirten Tekiş, “Plansız gelişen bir evlenme teklifi oldu. Böyle onurlu ve mutlu bir günde böyle bir teklif yaptığım için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım büyüklerimizin izniyle inşallah evliliğe doğru adım atacağız” ifadelerini kullandı.


Programın sonunda polis memurları saz eşliğinde Sarı Gelin türküsünü seslendirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçli köfteye şekil vermekte zorlanıyorsanız; bir de bu tarifi deneyin!
    1. İçli köfteye şekil vermekte..
    2. Kedim neden benden kaçıyor?
    3. Kanserde gen haritası üzerinden tedavi
    4. Artvin’de Kurban Bayramı öncesi trafik..
    5. Başkan Akgün’ün yengesi son..
    6. Başkan Hürriyet temizlik işçileriyle..
    7. Bakan Koca açıkladı: 1-2 ay içinde...
    8. Seracılık kredi paketine yoğun ilgi..
    9. Çankaya zabıtası bayram öncesi..
    10. Sağlık turizmi için Türkiye’ye..
    11. Nilüfer Belediyespor hentbol takımı..
    12. Didim’de belediye beton santrali..
    13. Milli Savunma Bakanı Akar,..
    14. Başkan Kılıç’tan Ülkü Ocaklarına..
    15. Ortadoğu’nun en uzun akarsuyu Fırat..
    16. O kaymakam tayin oldu
    17. FETÖ hastanesi Bakanlığın emrinde
    18. Başkan Kocaman Ormanya’da
    19. Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki..
    20. Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde..
    21. Sanayiciler çiftçilerin elinde kalan..
    22. Silah ticareti operasyonunda 3 kişi..
    23. Hugo Rodallega: "Lige kazanarak..
    24. Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 115..
    25. Kamyonetle çarpışan kamyon viyadükten..
    26. Suyu "dozunda" tüketin
    27. İşbilmez Mansur, olacakları itiraf..
    28. Bir camide bin 400 çocuk! Hem Kur’an..
    29. Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye geri mi..
    30. FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek